Başkan Seçer, bayram arifesinde şehitliği ziyaret etti

Başkan Seçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Şehit mezarlarına karanfiller bırakarak, şehit aileleri ile tek tek bayramlaşan Seçer, “Ülkece, dünyaca nice huzurlu, mutlu, barış, kardeşlik dolu bayramlar diliyorum. Bugün şehitliğimizde şehitlerimizi yâd ediyoruz. Hepsinin mekânı cennet olsun. Toprağı bol olsun. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Mersin Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehit aileleri ile bayramlaştı. Duygulu anların yaşandığı ve duaların okunduğu şehitlik ziyaretinde Başkan Seçer, şehit mezarlarına karanfiller bırakarak, şehit aileleri ile tek tek bayramlaştı. Seçer, “Ülkece, dünyaca nice huzurlu, mutlu, barış, kardeşlik dolu bayramlar diliyorum. Bugün şehitliğimizde şehitlerimizi yâd ediyoruz. Hepsinin mekânı cennet olsun” dedi.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitlik’te düzenlenen törene Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü katıldı. Bayramlaşma öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından da şehitler için dua okundu. Duaların ardından kent protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı, aileler ile bayramlaşıldı. Başkan Seçer, tüm vatandaşların Ramazan bayramını kutlayarak, şunları söyledi:

“Ülkece, dünyaca nice huzurlu, mutlu, barış, kardeşlik dolu bayramlar diliyorum. Bugün şehitliğimizde şehitlerimizi yâd ediyoruz. Hepsinin mekânı cennet olsun. Toprağı bol olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu ülke uğruna canlarını veren yiğitlerimiz; burada şehit ailelerimizle beraber onların bayramını kutlamaya geldik. Mersinimizde bayramın huzurlu geçmesi için Belediye olarak da her türlü tedbirimizi aldık. İlgili dairelerimiz görev başında. 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bayram dolayısıyla ailelerini görmek için şehir dışından da çok sayıda hemşehrimizin geleceğini düşünerek, kalabalık, yoğun bir bayram geçireceğimizi görüyorum. Hava da gayet güzel. İnşallah hep beraber huzur içerisinde, mutlu bir bayram geçiririz. Bu vesile ile tekrar tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum.”

Bayramlaşma kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.