Başkan Seçer: Bu şehri ihya edeceğiz, bu yola baş koyduk

Mersin Belediye Başkanı Seçer, Kurban Bayramı’nın 3. gününde Toroslar ilçesinin yaylalarında yaşayan hemşehrileri ile bir araya geldi. Sorunları yerinde dinleyen Seçer, Yeniköy, Güzelyayla, Sadiye, Değnek, Tırtar ve Arslanköy Mahallelerini ziyaret etti. Seçer, Mersin’i çok iyi noktalara getireceklerini kaydederek, ''Biz belediyeciliği insana dokunmak, insanın elinden tutmak, insana yardımcı olmak için yapıyoruz'' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı’nın 3. gününde Toroslar ilçesinin yaylalarında vatandaşlar ile bir araya gelip bayramlaştı, sorunlarını dinledi. Toroslar’da sırasıyla Yeniköy, Güzelyayla, Sadiye, Değnek, Tırtar ve Arslanköy Mahallelerini ziyaret eden Seçer, “Biz belediyeciliği insana dokunmak, insanın elinden tutmak, insana yardımcı olmak için yapıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e mahalle ziyaretleri sırasında, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP il ve ilçe yöneticileri, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.

Başkan Seçer’e Yeniköy’de coşkulu karşılama

Seçer, Yeniköy’e geçmeden önce Aladağ Mahallesi’nde durup, kahvehane ziyareti yaparak, vatandaşlarla bayramlaştı. Yeniköy Mahallesi’nde davul, zurna ve konfetiler ile karşılanan Başkan Seçer için ayrıca ‘Toroslar’dan Mersin’e, Mersin’den Türkiye’ye Bir Umuttur Vahap Seçer’ yazılı pankart açıldı. Yeniköy’ün ardından Güzelyayla Mahallesi’ne geçen Seçer, sonrasında Sadiye Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu. Sadiye Mahallesi’nde ‘Çerkes Mahalli’ gösterisi ile karşılanan Seçer’e mahallede Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da eşlik etti.

Seçer, Sadiye Mahallesi’nde minik Duygu’ya park sözü verdi

Yeniköy’ün ardından Değnek Mahallesi’ne geçen Seçer, 7 kilometrelik Değnek-Tırtar yolunun yapılacağını söyledi. Ayrıca, mahallede yaşayan çocuklardan 9 yaşındaki Duygu Keskin, Başkan Seçer’den park istedi. Başkan Seçer de parkı yapacaklarının sözünü verdi. Değnek’ten Tırtar Mahallesi’ne geçen Seçer, Tırtarlı vatandaşlara da su müjdesini vererek, Arslanköy-Tırtar arasındaki 5 kilometrelik yolun ve Yavca-Tırtar arasındaki yolun 2022 yılında yapılacağını söyledi. Son olarak Arslanköy Mahallesi’ne geçen Seçer, mahallede esnaf ziyareti yapıp, hayırlı işler diledi, vatandaşlarla selamlaştı.

İlk durak Yeniköy oldu

İlk olarak Yeniköy Mahallesi’nde vatandaşlara seslenen Başkan Seçer, bölgenin kış nüfusu ile yaz nüfusu arasında önemli bir fark olduğuna değinirken, bazı bölgelerde yaşanan su sorununun Yeniköy’de yaşanmadığını belirtti. Özellikle yaylalık bölgelerde yaşayan vatandaşların su sıkıntısı konusunda kendisini aradıklarını söyleyen Seçer, kaçak su kullanımı konusuna değinerek, vatandaşlardan suyu daha dikkatli kullanmalarını istedi. Temizlik konusunda da vatandaşların azami düzeyde duyarlı olmasının önemine değinen Seçer, “Mersin’e temiz bir şehir görüntüsü yakışır. Mersin modern kent, Mersin zengin kent, bereketli kent, çağdaş kent. Mersin kirli oldu mu bir çuval inciri berbat ediyoruz” dedi.

“Bütçenin 5’te 1’i yol hizmetlerinin”

Köylerde yaşayan vatandaşların kendilerinden öncelikle yol istediğini de ifade eden Seçer, “Bu yıl 2 milyar 665 milyon lira Büyükşehir’in bütçesi var. Şu anda 2 milyar 665’in 5’te 1’i yaklaşık olarak 554 milyonu yol asfalt. Kaldırımlar bunun içerisinde. Yaptığımız bu sathi kaplamalar. Bu kamu kaynağı, bu sizin vergilerinizden elde ettiğimiz paralar. Bize sizden geliyor bu paralar” dedi. Mersin’in iyiye gittiğinden ve çok daha güzel işler yapacaklarından söz eden Seçer, “Kendimizi tüm benliğimizle Mersin’e adamışız. Mersin’i çok iyi noktalara getireceğiz. Bize oy vermiş, vermemiş, bizi sevmiş, sevmemiş herkesin hayır duasını, yüreğinde insanlık, vicdan ve adalet taşıyan herkesin teşekkürünü aldığımız noktada biz kendimizi görev yapmış olarak değerlendireceğiz” dedi.

“Bu şehri biz ihya edeceğiz. Bu yola baş koyduk”

Başkan Seçer, Güzelyayla Mahallesi’nde yaptığı konuşmada, “Burada yaylasını yapan, kışın yorgunluğunu atmak için, ovanın, aşağının sıcağından kurtulmak için, çoluğuyla, çocuğuyla buraya gelip, burada yayla yapan ister MHP’li, ister AK Partili, ister İYİ Partili hangi partiye mensup olursa olsun tüm kardeşlerimin emrine amade Büyükşehir” diye konuştu.

Güzelyayla’nın da su sıkıntısı yaşanmayan yerler arasında olduğunu kaydeden Seçer, MESKİ’ye kazandırdıkları SCADA sistemi ile tüm bölgeleri izleyebildiklerini anlattı. Seçer, “Burayı, Ayvagediği’ni, Gözne’yi, birçok bölgeyi izliyoruz. Mersin merkezde su sıkıntısı yaşanan birçok bölgeyi SCADA’dan izliyoruz. Depolardaki su seviyenizi de SCADA merkezinden görebiliyoruz. Onun için de anında müdahale edebiliyoruz. Demek ki işin içerisine teknolojiyi, aklı, fikri kattığın zaman; belediyeciliği bir kurumsal hüviyetle, akılcılık yoluyla, ayrımcılık yapmadan, siyaset yapmadan, gelecek seçimi düşünmeden hizmet yaptığın zaman şehri ihya edersin. Bu şehri biz ihya edeceğiz. Bu yola baş koyduk. Biz bu şehri Anamur’dan Tarsus’a kadar, Mut’tan Çamlıyayla’ya kadar hiçbir bölgesel ayrım yapmadan, orası bize çok oy veriyor, orası çok vergi ödüyor, orası çok zengin, orası çok fakir, hiçbir ayrım yapmadan her yere eşit mesafede hizmet götürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Biz belediyeciliği insana dokunmak, insanın elinden tutmak için yapıyoruz”

Sadiye Mahallesi’nde vatandaşlara seslenen Seçer, bölgede üretimi yapılan kirazın mahalle için çok büyük bir nimet olduğunu ifade etti ve üretim alanlarının daha da genişletilmesi gerektiğini belirtti. Merkezi hükümetlerin de ekonomi politikalarını insan ve üretim odaklı yapmaya gayret etmeleri gerektiğini söyleyen Seçer, “Bizim için doğru olan; hiçbir etnik, siyasi, bölgecilik ayrımı yapmadan o insanları kucaklamak” dedi.

Sadiye yolunu yaptıklarını ifade eden Seçer, “Şimdi ikinci, son katı dökeceğiz. Fındık-Arslanköy arasını yapıyor ekiplerimiz. Önümüzdeki ay içerisinde orası bitiyor, buraya geliyorlar. Burada yine Alanyalı-Sadiye arası var. Kiraz hasat döneminden dolayı, üretiminden dolayı bir müddet bekletildi. Altyapı yapıldı, hazır. Orada çalışmalar devam ediyor, buraya kadar bağlanacak, yol yapılacak” diye konuştu.

Değnek Mahallesi’ndeki hemşehrileri ile de bir araya gelen Seçer, 7 kilometrelik Değnek-Tırtar yolunun 2021 yılında yapılacağını söyledi. Seçer, geçtiğimiz yılda da 8 kilometrelik Hangediği yolunu yaptıklarını belirtti. Değnek’te su sıkıntısı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, birçok bölgede su kaynağının yetersiz olduğunu sözlerine ekleyerek, “Su kaynağı ‘eh idare eder’ dediğimiz yerlerde de insanlar bahçe suluyor. Bu bizi çok sıkıntıya sokuyor. Şimdi bu yasal olarak yasak. MESKİ’nin suyuyla sulayamazlar. Şimdi ben talimat verdim arkadaşlara. Bunların çok büyük cezaları var. Bazı dönemler göz yumuyoruz, suyumuz var kullanılabilir ama şimdi içme suyunu bulamıyor adam, temizlik suyunu bulamıyor. Bayram günü rezil oluyor. Ben buna müsaade edemem” dedi.

Seçer, Tırtar için su müjdesini verdi

Tırtar Mahallesi’ni de ziyaret eden Başkan Seçer, mahalle halkına su müjdesi verdi. Seçer, bölgenin suyunun yetersiz olduğunu ve Arslanköy’den beslendiğini belirterek, “Arslanköy’de de bu yıl her yerde olduğu gibi su kaynaklarında sorun yaşanıyor. Dolayısıyla oranın suyunu ancak oraya yeter diye buraya vermiyoruz” dedi. Tırtar-Değnek arasındaki 7 kilometrelik yolun bu yıl sathi kaplama yapılacağını söyleyen Seçer, Arslanköy-Tırtar arasındaki 5 kilometrelik yolun da 2022'de yapılacağını söyledi. Seçer, Yavca ve Arslanköy yolunun 2022 yılında yapılacağını belirterek, 7 kilometrelik Değnek yolunun da tamamlanacağını kaydetti.

Seçer’in son durağı Arslanköy oldu

Son durağı olan Arslanköy’de vatandaşlar ile bir araya gelen Seçer, Arslanköy’ün çağdaş insanlar yetiştirdiğini ifade ederek, “Arslanköylü olmakla bence her zaman gurur duyun, mutlu olun” dedi. Başkan Seçer, yazlıkçı nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde su, kanalizasyon, üstyapı gibi alanlarda sıkıntı yaşanabildiğini söyledi.

Bölgenin imar planının bir an evvel yapılması gerektiğini ifade eden Seçer, “Bütün yayla bölgelerinde bu sorun var. Dün Gülek’te de aynı sorun oldu. Orada da bu konuyu dile getirdim. Bayramın ilk günü Atsız Afşın Başkan’la da bayramlaşmada bir aradaydım. Sonra bir kahve için bir yere oturduk. Bu konuyu gündeme getirdik. Dedim ‘bak Başkan en sorunlu yer Toroslar bölgesi. Çünkü yaylalık bölgeler senin orada.’ ‘Haklısın Başkan’ dedi. ‘Bunu hızla yapalım’ dedim. Yani biz 1/5000’liği yapacağız, sonra gidecek onlar 1/1000’liğini, süratle bunları yapacak” dedi.

Siyasi olarak hiçbir ayrım yapmadıklarını ve liyakate önem verdiklerini aktaran Seçer, “Bu belediye herkesin belediyesi. Bu belediye kimsenin babasının çiftliği falan da değil” dedi. Seçer, ayrıca, “Biz bu ülkeye barış, huzur, kardeşlik ihya etmeye geliyoruz. Bu ülkeyi kalkındırmak için geliyoruz. Bunun için bu iddiayı ortaya koyuyoruz. Günü kurtaralım, durumu kurtaralım, bizi destekleyenleri zengin edelim. Hayır, böyle bir şey yok. Benim Genel Başkanımın böyle düşüncesi hiç yok” diye konuştu.