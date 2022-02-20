Başkan Seçer duyurdu: MERCEK'e başvurular başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’ne başvuruların başladığını duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir ilçesinde yer alan ve kısa süre içerisinde kapılarını açacak olan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet verecek olan MERCEK için başvuruların mersin.bel.tr ile Teksin üzerinden alınmaya başlandığını duyuran Başkan Seçer, “Bütün gençlerimizi, ihtiyaç sahibi gençlerimizi ya da meslek edindirme konusunda kurs almak isteyen gençlerimizi davet ediyoruz” dedi.

Seçer’in saha ziyaretleri MERCEK ile başladı

Başkan Seçer’e MERCEK ziyaretinde; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları eşlik etti.

Seçer, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki sınıfları ve atölyeleri tek tek gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ile MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Cemile Sinem Turan, Başkan Seçer’e merkezde yapılacak çalışmaları anlattı. Turan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptıklarını, yakın zamanda Ticaret Odası ile de imzaların atılacağını belirterek, birçok paydaştan da destek aldıklarını vurguladı. Turan “Mesleki Eğitim Merkezimizle insanların hem eğitim almalarını hem de var olan eğitimlerini pratiklerle destekleyecek bir şekilde hayata atılıp, bir nevi ekmeklerini kazanmalarını sağlamaya çalışacağız” dedi.

Başkan Seçer, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede, MERCEK isminin ‘Mersin’ ve ‘Gelecek’ kelimelerinden geldiğini ifade ederek, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e, “Biz ilk burada, Yenişehir’de, senin bölgede açıyoruz. Ama şu anda halihazırda bir tane Halkkent’te çok güzel bir bina yaptık. Hakikaten muazzam bir toplum merkezi. İçinde yok yok. Kreşten Emekli Evi’ne, meslek kursu vereceğimiz atölyelere, dershaneye kadar. Taziye evimiz var. Ben geçen gittim ve çok güzel de bir bina yapmışlar. Orası hazır. Bir de Tırmıl'da BM Yüksek Komiserliği ile yaptık. Bir hibe var” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ise Tırmıl’da yer alacak olan MERCEK ile ilgili, “Özellikle o bölgede sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmek istiyoruz. O da hazır. Onun da şu anda başvurularını almış bulunuyoruz. Aslında bugün aynı anda internet üzerinden hem buranın kaydını, başvurularını alıyoruz hem de diğer tarafın başvurularını almış bulunuyoruz. Halkkent’le ilgili olarak yakın zamanda başlayacağız. Tabi ki sonraki süreçlerde Kariyer Merkezimiz de devreye giriyor. Neden? Çünkü bu insanları eğitip sonrasında da iş gücü piyasasına tekrar sunum noktasında Kariyer Merkezimiz de faaliyet gösterecek. Baştan bir iş gücü planlaması olacak. İlk önce biz bu merkezlerimizde ihtiyacı tespit edeceğiz, eğitimi vereceğiz. Sonrasında da bu işletmelere tekrar iş gücü olarak kazandırmak istiyoruz. Bu şekilde hem kişiler hem de işletmeler kazanmış olacak” dedi.

Memleketin en büyük sorununun ara eleman sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Özyiğit’e yanıt veren Başkan Seçer, “İşsizlik çok. Diyelim ki tamirhaneye eleman lazım, iyi bir motor ustası yok. Ya da sıhhi tesisat yapacak, elektrik teknikeri vesaire ya da elektrik ustası. İyi yetişmiş eleman bulamıyorsun” dedi.

Giyim Üretim Teknolojisi Atölyesi’nden çıkan ürünler, Kıyafet Evi’nde değerlendirilecek

Ara eleman yetiştirilecek ve kıyafet üretilecek olan Giyim Üretim Teknolojisi Atölyesi hakkında da bilgiler alan Başkan Seçer, “Bizim Kıyafet Evlerimiz var. Kayıt altında şu anda 4 bin 500 ailemiz var. Yılda 3 kez çocuklarına giysi alabiliyor; yaza, kışa, bahara girerken. Tarsus’ta da bina sorunu yaşıyoruz, aşıp orada da faaliyete gireceğiz. Kıyafetler buradan oraya gidebilecek” dedi.

Teori derslik sınıfını da gezen Başkan Seçer, Başkan Özyiğit ile birlikte sıraya oturdu. MERCEK Koordinatörü Turan, kişisel gelişimle ilgili bütün eğitimlerin verileceği teori sınıfı hakkında Seçer’e ayrıntılı bilgi verdi.

Seçer: “Bütün gençlerimizi davet ediyoruz.”

Başkan Seçer, MERCEK ziyaretinin bitiminde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu merkezi yeni oluşturduk. Mesleki kurslar vereceğimiz bir meslek edindirme merkezi. Yenişehir'de ilk merkezimizi faaliyete geçirdikten sonra Tırmıl Sanayi’de yine ikinci merkezimizi faaliyete geçireceğiz ve ardından da Halkkent’te açacağız. Orada yaptığımız Toplum Merkezi; o kompleks binada; yine meslek edindirme kurslarımızı hayata geçireceğiz. Burada girişimcilik, bilişim ve giyim konusunda eğitimlerin verildiği ve meslek öğretildiği bir alan yaratacağız. Ya da bir birikimi, bir mesleki formasyonu olan yurttaşlarımıza da daha etkili mesleğini icra edebilme ya da müktesebatını artırmak için burada bizden yararlanabilecekler. Teknoloji konusunda, bilişim konusunda önemli eğitimler verilebilecek. Yine özellikle son günlerde bölgedeki Rus nüfusun da arttığını düşünürseniz, Rusça, Almanca gibi bölgede şu anda aranılan yabancı diller konusunda da önemli eğitimlerin verileceği bir merkez olacak. Bugünden itibaren de başvurular başladı. mersin.bel.tr ya da Teksin Mersin aracılığıyla bizlere gençlerimiz müracaat edebilir. Burada eğitimleri sonucunda alacakları sertifika, Milli Eğitim tarafından da geçerli sayılacak. Çünkü iş birliğiyle bunları biz yapıyoruz. Yani Milli Eğitim onaylı bir sertifika da edinilmiş olacak. O sertifikalar da zaten birçok noktada onların önünü açan bir referans olacak. Bütün gençlerimizi, ihtiyaç sahibi gençlerimizi ya da meslek edindirme konusunda kurs almak isteyen gençlerimizi davet ediyoruz.”

Özyiğit: “Önemli bir merkez hayata geçti”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Başkan Seçer’e Yenişehir ilçesine sunduğu katkılar için teşekkür ederek, “MERCEK’ten önce MERCİ’ye giriş yapacak olursak; MERCİ, gençlerimizin, çocuklarımızın yaşamın zorluğunu aşmak adına onların destek alabileceği çok özel bir mekan. Yenişehir’de çok yakın bir mesafede planlanmış ve hayata geçmiş durumda. Yine Yenişehirimizin bu güzel insanların yoğunlukla bulunduğu bir merkezde onların meslek edinmesine, daha kaliteli yaşamalarına yol açacak, onların yaşamlarını kolaylaştıracak, meslek edinmelerine yardım edecek, onların önünü açacak, yaşama tutunma ya da belki de emekliliğini daha kaliteli yaşama adına çok önemli bir merkez hayata geçti. Burada vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu hizmetleri alabilecekler. Ben Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yenişehir’i en az bizim kadar sevdiği ve öncelediği için emeklerine sağlık diyorum” dedi.

Girişimcilik, giyim üretim teknolojisi ile bilişim alanlarında eğitimler verilecek

Büyükşehir’in öz kaynaklarıyla kurulan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde 18 yaş üstü tüm vatandaşlara girişimcilik, giyim üretim teknolojisi ile bilişim alanlarında eğitimler verilecek. Eğitimlerin en az 2 hafta, en fazla 3 ay olması planlanıyor. Teknoloji ve Bilişim Atölyesi’nde; 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli çizim, yapay zekâ uygulamaları, robotik kodlama gibi eğitimler verilecek. Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi’nde ise tekstil sektörüne ara eleman yetiştirilmesi konusunda eğitimler gerçekleştirilecek. Bu eğitimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Halk Eğitim Merkezleri’ndeki usta öğreticiler tarafından verilecek.

Halkkent ve Tırmıl Sanayi Sitesi içinde de MERCEK’ler açılacak

Yakın zamanda açılacak olan Tırmıl MERCEK için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yapıldı. Tırmıl MERCEK’te sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi üzerine eğitimler verilecek. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde Tırmıl’da da eğitimler başlayacak. Tırmıl MERCEK’te ahşap mobilya, metal sac işleme, kaynak ve giyim üretimine yönelik atölyelerde eğitimler verilecek. Tırmıl MERCEK’e BM Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) 5 milyon lira malzeme desteği sağladı.

Seçer pazar gezdi, esnaf ziyaret etti

Başkan Seçer, MERCEK inceleme gezisinin ardından Aydınlıkevler Mahallesi’nde kurulan pazarı gezdi, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Başkan Seçer’e gezisi sırasında; Başkan Özyiğit ile Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur ile Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Seyfi Delioğlan da eşlik etti.

Seçer, gezi boyunca özellikle gençlerin büyük ilgisi ile karşılandı. Esnafla sohbet edip, kahvehanede oturan vatandaşlarla da bir araya gelen Seçer, Aydınlıkevler’deki pazar gezisinin ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Yenişehir Grup Amirliği’nde görev yapan personele selam verdi. Seçer, ardından Dumlupınar Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, ‘Hayırlı İşler’ diledi. Güvenevler Taksi Durağı’nda da taksici esnafı ile bir araya gelen Seçer, vatandaşlarla sohbet etti, dertlerini dinledi, talepler konusunda gerekli notları aldırdı.