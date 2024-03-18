Başkentli çocuklardan Geri Dönüşüm Sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezlerinin minik üyeleri hayal güçleri ve el becerilerini birleştirerek geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli eserler üretti. Atık kartonlar, pet şişeler, bardaklar, kapaklar, ağaç ve yapraklar ile kalemlerin kullanıldığı ürünler de ‘Geri Dönüşüm Sergisi’nde görücüye çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Kulüpleri ile Çocuk Etkinlik Merkezlerinde geleceğin çevre dostu liderleri yetişiyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezlerinin minik üyelerinin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak ürettiği ürünler Geri Dönüşüm Sergisi ile görücüye çıktı.

ATIK MALZEMELER MİNİK ELLERDE SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

Başkentli minikler; hayal güçleri ve el becerilerini birleştirerek geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli eserler üretti. Atık kartonlar, pet şişeler, bardaklar, kapaklar, ağaç ve yapraklar ile kalem gibi atıklar sanat eserine dönüştü.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şb. Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu sergi hakkında şu bilgileri verdi:

“Kulüplerimiz ve Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz ile yaptığımız geri dönüşüm çalışmalarını sergiliyoruz. Çocuklarda çevre bilincini geliştirmek ve tek kullanımlık ürünlerin sayısının azaltılabilmesi için bir farkındalık çalışması yaptık. Yaklaşık 1 ay boyunca atık malzemelerimizi topladık ve onları nasıl sanatsal etkinliklere dönüştürebiliriz diye tartıştık ve şu an bu sergiyi oluşturduk, yaklaşık 500’e yakın ürünümüz var.”

Sergide; atık malzemelerin çöp olmadığı vurgulanırken, çocukların sadece çevresel sorunların farkında olmalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu sorunlara yaratıcı ve etkili çözümler bulma konusunda da teşvik ediliyor.