Başkent'te tarlalar ABB'nin mazot desteği ile sürülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hem kent hem de yerli üreticinin ekonomisini canlandırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine Başkentli çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklenen toplam 34 milyon 746 bin 700 TL’lik mazot desteğinin ardından akaryakıt istasyonlarında hareketlilik devam ediyor. Tarlalarını sürebilmek için mazot desteğinden yararlandıklarını belirten Elmadağlı çiftçiler de ABB Başkanı Man

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projelerini çeşitlendirerek kent ekonomisi kadar yerli üreticinin ekonomisine de katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin kentte üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine Başkentli çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Başkent Kartlara yüklenen mazot desteğinin ardından akaryakıt istasyonlarında yaşanan yoğunluk esnafın da yüzünü güldürüyor.

LMADAĞLI ÇİFTÇİLER DE MAZOTLARINI ALMAYA BAŞLADI

Kent genelinde 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklenen 34 milyon 746 bin 700 TL’lik mazot desteğinin ardından yerli üreticiler traktörleriyle anlaşmalı akaryakıt istasyonlarına gelerek mazot almaya devam ediyor.

Ayaşlı, Haymanalı ve Gölbaşılı çiftçilerden sonra Elmadağlı çiftçiler de yararlandıkları mazot desteği sayesinde tarlalarını sürebileceklerini belirtirken, akaryakıt istasyonu işletmecileri de işlerinin açıldığına dikkat çekerek Başkent Kartlı çiftçilere ek indirim uygulamaya başladı.

“IMF’NİN YAPMADIĞI YARDIMI MANSUR YAVAŞ YAPTI”

Elmadağlı çiftçilerin yanı sıra kent esnafı da bu destek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-İdris Kefli (Akaryakıt İstasyonu İşletmecisi): “Yerli üreticiler akaryakıt fiyatlarının artmasıyla zor günler geçiriyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu mazot desteği çiftçiler kadar bizler için de çok iyi oldu. İşlerimiz düzene girmeye başladı. İstasyonumuzdan mazot alan çiftçilerimize yüzde 3’lük indirim uyguluyoruz.”

-Ömer Lütfü Kozan (Çiftçi): ‘‘IMF’nin yapmadığı yardımı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Büyükşehir’den daha önce de arpa tohumu aldım. Mazot desteği olmasaydı tarlamızı ekemeyecektik, emeği geçen herkese teşekkür ederim.’’

-Ahmet Kefli (Çiftçi): “Çiftçiler tarlalarını ekemez duruma gelmişti. Mazot desteği sayesinde çiftçiler traktörlerini yeniden çalıştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene Büyükşehir Belediyesinin yonca tohumu desteğinden faydalandım. Mazot desteği olmasaydı bankalara gidip kredi çekmeyi düşünüyordum.”

-İsa Gençoğlu (Çiftçi): “Araçlarımıza mazot alamayacak hâle gelmiştik. Başkanımızın desteği ile tarlalarımızı sürebileceğiz.”

-Satılmış Yalçın (Çiftçi): “Bizleri her zaman destekleyen ve son olarak mazot desteği veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim. Daha önce de buğday almıştım, mazot desteği olmasaydı hayvanları satmayı düşünüyordum.”