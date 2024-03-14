Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kültür Merkezi'nin misafiri oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show oyuncularıyla bir araya geldi. Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Güldür Güldür Show Ekibinin misafiri olan Başkan Rıza Akpolat, Beşiktaş’ın sanatın başkenti olduğunu kaydederek Beşiktaş Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde de yoğun bir şekilde kültür – sanat faaliyetlerini yürüteceğini, sanatın ve sanatçının yanında olacağını ifade etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat önceki gün Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahne alan Güldür Güldür Show Ekibini ziyaret etti.



Ünlü yapımcı Necati Akpınar’ın da bulunduğu ve keyifli bir sohbetin gerçekleştiği ziyaretten sonra Başkan Rıza Akpolat yaptığı açıklamada; “Beşiktaş'ımızdan Türkiye Kültür - Sanat hayatına değer katan, en değerli paydaşlarımızdan Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Güldür Güldür Ekibinin misafiri oldum. BKM kurucusu değerli abim Necati Akpınar’a ve Güldür Güldür sahnesine emek veren, ülkemize umut veren sanatçı dostlarımıza teşekkür ederim." dedi.