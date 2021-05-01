Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan 1 Mayıs mesajı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, Beşiktaş için gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşlarının yer aldığı anlamlı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı geçen sene olduğu gibi bu yıl da Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde geçiyor. Tüm dünyada coşkuyla kutlanan işçi bayramında bu yıl meydanlar, sokaklar, caddeler boş kaldı. Türkiye’de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pandemi önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle sade törenlerle kutlanıyor. Öncelikle tam kapanma sürecinde Beşiktaşlı komşuları için hazırladıkları çalışma programıyla hizmetlerin ilçede aksamadan aralıksız sürdürüleceğini dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaş’ta kentsel yaşam kalitesinin artırılması için 7/24 belediyenin farklı birimlerinde görev yapan mesai arkadaşlarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak bütün emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı şu sözlerle kutladı:

“Emeğin, eşitliğin, dayanışmanın ve adaletin egemen olduğu bir geleceğin inşası için #birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun.”