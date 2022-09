Beşiktaş Belediyesi Dünya Temizlik Günü’ne dikkat çekti

Beşiktaş Belediyesi ve Let's Do It! hareketi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen gönüllüler Beşiktaş’ta çöp topladı. Dünya Temizlik Günü adına gerçekleştirilen projeye özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Daha çevreci bir kent ve yaşam adına Beşiktaş Belediyesi olarak böyle farkındalık yaratan projelere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi ve Let's Do It! hareketi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen gönüllüler Beşiktaş’ta çöp topladı. Dünya Temizlik Günü adına gerçekleştirilen projeye özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Daha çevreci bir kent ve yaşam adına Beşiktaş Belediyesi olarak böyle farkındalık yaratan projelere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi, daha temiz bir dünya için çalışmalar yapan küresel çevre hareketi Let's Do It! ile birlikte Dünya Temizlik Günü’ne dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında çok sayıda gönüllü cumartesi günü saat 10.00’da Beşiktaş sahil ve Köyiçi’nde bir araya gelerek çöp topladı. Özellikle gençlerin etkinliğe yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Let's Do It! Beşiktaş İlçe Temsilcisi Maide Kaba ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Beşiktaş Belediyesi’ne sundukları imkanlardan dolayı teşekkürlerini ileterek,

“Etkinliğimize beklediğimizden de yoğun bir ilgi gösterildi. Okullarımız, STK’larımız ve diğer bazı kuruluşların projemize duyarsız kalmayıp destek sunması çok sevindirici.”ifadelerini kullandı.