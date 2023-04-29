Beşiktaş Karanfilköy'de kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Karanfilköy’de başlatılan kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. İBB’nin ‘300 Günde 300 Proje’ kapsamında başlattığı çalışmanın törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat birlikte katıldı.

Törende ev sahibi olarak bir konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘’Beşiktaş çok şanslı günlerini yaşıyor. Çarşamba günü Beşiktaş’taydık ve halk buluşması yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği projeleri halkımızla paylaştık. Yıllarca İBB ve Beşiktaş Belediyesi arasındaki siyasi çekişmelerden dolayı Beşiktaş’ın birçok projesi askıda kalmıştı. Biz göreve gelir gelmez büyükşehir belediyemizle birlikte bu sıkıntıları da çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Beşiktaş’ın yapı stokunun yüzde 78’i 1999 öncesi yapılmış binalar. Tarihi bir yerde olduğu için Beşiktaş, İBB, koruma kurulları ve bakanlıklardan kararlar alınması gerekiyor. Biz İBB ile birlikte iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Balmumcu, Dikilitaş plan notlarımızı yeniledik ve Beşiktaş’ta 11 mahallemizi ilgilendiren konuyu çözdük. Oradaki hak kayıplarının önüne geçtik.

‘’KARANFİLKÖY İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİSİ’’

Bugün de burada Karanfilköy dönüşümünü başlatıyoruz. İstanbul’un en önemli ve en değerli kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesi. Gerçekten bu proje İstanbul’a değer katacak ve örnek olacağını düşünüyoruz. Tabi ki buranın bir hikayesi var ve biz de bu süreci aktif olarak yönetmeye çalıştık. Buranın bir mülkiyet davası vardı, Beşiktaş Belediyesi ve İBB arasında devam eden. Biz bu davadan İBB ile birlikte karşılıklı feragat ettik ve proje sürecinin önü açıldı. Gerçekten liyakatlı kadrolar iş başına geldiğinde dönüşüm dahil insan hayatını ilgilendiren bütün konuların nasıl uzlaşıyla çözüleceğinin en güzel örneğidir Karanfilköy. Çevreye duyarlı bir yıkım gerçekleşti burada. Yaklaşık 517 binanın 250’sinde asbeste rastlandı. 250 ton asbest buradan bertaraf edildi. Tüm bu sürecin başından itibaren değerli mücadele örneği veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür ediyorum’’ dedi.

KARANFİLKÖY GERÇEKTEN SAĞLAM GÜVENİLİR BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞECEK.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ardından söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Karanfilköy’ün dönüşüm sürecinden bahsederek şunları ifade etti.

’’Bugün çok önemli bir iş yapıyoruz burada. Hepimiz biliyoruz ki büyük bir deprem riski olan şehirde yaşıyoruz. Bu yüzden kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir önem taşıdığını hepimizin bilmesi lazım. Kentsel dönüşümün nasıl yapılması gerektiğini biz 4 yıldır ortaya koyduğumuz özenli çalışmalarla bence başka bir döneme çevirdik. Mahalle aralarına kadar girdik ve tek yapı dönüştürme alanına kadar insanlarımızın evlerini sağlamlaştırma konusunda özenli bir çalışma yürütüyoruz. Karanfilköy uzun yıllardır dönüşüm bekliyordu. İştiraklarımız Kiptaş ve İmar A.Ş’nin gözetimindeydi. Arkadaşlarımla ilk göreve geldiğimizde bir brifing alarak süreci hızlıca başlattık. 695 konut 79 dükkandan oluşan bölgede saha tespit çalışmaları yapıldı. Görüşmelerimizi hep şeffaf bir şekilde yaptık. Tahliyeleri yaptık ve insanlarla uzlaştık. Hemen yıkımına başladık. Uzlaşı oranı yüzde 96’ya erişti. Karanfilköy gerçekten sağlam güvenilir bir yaşam alanına dönüşecek. Özellikle burada işbirliğinden dolayı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.