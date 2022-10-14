Beşiktaş’ta Ayazma Parkı’na yeni ağaçlar dikildi

Beşiktaş Belediyesi, Ayazma Parkı’nda olumsuzluk tespit edilen ve yaşamsal faaliyetleri son buldukları için kuruyan ağaçların yerine, park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçlar dikildi.

Beşiktaş Belediyesi, Ayazma Parkı’nda olumsuzluk tespit edilen ve yaşamsal faaliyetleri son buldukları için kuruyan ağaçların yerine, park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçlar dikildi.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz ağustos ayında Ayazma Parkı’nda olumsuzluk tespit edilen üç ağaç; bakım çalışmalarının yapılmasının ardından iki büyüme dönemi boyunca gözlemlenmiş ve yapılan tetkikler sonucunda ağaçların büyüme dönemlerini sonlandırdığı ve yaşamsal faaliyetleri son bulduğu için kamu sağlığı ve güvenliğine tehdit oluşturan kuru ağaçlar alandan uzaklaştırılmıştı.

Ağaçların boğaz manzarasını kapattığı iddiasıyla kesildiği yönünde çıkan haberler sonrası Beşiktaş Belediyesi de ‘’Alandan uzaklaştırılan ağaçların yerine park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçların dikiminin ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır’’ şeklinde açıklama yapmıştı. Bugün de bu doğrultuda Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ayazma Parkı’na giderek bir çalışma gerçekleştirdi. Uzaklaştırılan ağaçların yerine park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçların dikimi yapıldı.

Ekolojiye duyarlı ve sürdürülebilir çevre politikaları izlediklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat;

‘’Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da komşularımızın nefes alacakları yeşil alanları korumak ve daha yeşil bir Beşiktaş için çalışmak daima önceliklerimiz arasında. Ekiplerimizle birlikte 44 adet park ve yeşil alanda 75 bin 23 metrekarelik revizyon çalışmaları yaparken, 18 adet yeşil alanda 17 bin 457 metrekarelik pasif alanı komşularımızın hizmetine sunduk.” dedi.