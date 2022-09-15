Beşiktaş’ta caz esintileri

Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev ve ekibi, Beşiktaş Festivali kapsamında dün akşam Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sahne aldı.

Ülkemizde caz müziğin geniş bir dinleyici topluluğuna ulaşmasında büyük rol oynayan ve uluslararası caz festivallerinin aranan isimlerinden Kerem Görsev Quartet, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda konser verdi. Piyanoda Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman ve saksafonda Engin Recepoğulları’ndan oluşan Kerem Görsev Quartet, kendi bestelerinden oluşan repertuvarıyla konsere gelenlere caz dolu bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda Kerem Görsev Quartet adına Beşiktaş Belediyesi'nin TEMA Vakfı'na bağışladığı fidan plaketi sanatçıya takdim edildi.

Caz müziğin Beşiktaş'ın çok kültürlü yapısına yakıştığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Türkiye’de ve dünyada çok sayıda önemli başarıya imza atan Kerem Görsev’i Beşiktaş’ta ağırlamaktan mutluluk duyduk.” diyerek sözlerine şöyle devam etti.

“Ay ve ay ışığının muhteşem ambiyansını tema alan Museum of the Moon eşliğinde yarın gerçekleşecek olan Bülent Ortaçgil konserine tüm komşularımızı davet ediyorum.”

Beşiktaş Festivali’nde bu akşam yönetmenliğini Christopher Nolan’ın yaptığı Yıldızlararası film gösterimi gerçekleşecek. 1 Ekim’e kadar devam edecek olan Beşiktaş Festivali için detaylı bilgiye besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabilir.