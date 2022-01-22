Beşiktaş'ta Sömestr Çocuk Festivali düzenleniyor

Beşiktaş Belediyesi yarıyıl tatilinde ‘Sömestir Çocuk Festivali’ ve ‘Oyun Atölyeleri’ düzenliyor. Birbirinden renkli ve keyifli bir etkinlik programı hazırladıklarını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tüm öğrenci ve velileri festivale davet etti.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından bu yıl tekrar okullara dönen çocuklar için 24 Ocak itibarıyla yarıyıl tatili başlıyor. Beşiktaş Belediyesi de bu kapsamda sömestirde hem öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik etkinliklerin yer aldığı bir yarıyıl tatil programı hazırladı. 24-30 Ocak tarihlerinde Akatlar Kültür Merkezi’nde; tiyatro gösterimlerinden planetaryuma, bilim ve resim atölyelerinden karikatür çizimine pek çok farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlayıp gün boyu sürecek atölye ve etkinliklere 6-12 yaş arasındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak katılım gösterebilecek.

Beşiktaş Belediyesi Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’nde ise Öğrenme Meraklıları (ÖMEK) iş birliğiyle 24-28 Ocak tarihlerinde 7-12 yaş arasındaki çocuklara ve ebeveynlerine yönelik oyun atölyeleri oluşturulacak. Etkinlikler kapsamında sosyal beceri, ritim, şiir, iletişim ve ekoloji temalarında oyunlar oynayacak olan çocuklar ve yetişkinler hem eğlenecek hem de yaratıcılıklarını ön plana çıkarma fırsatı yakalayacak. 2-3 Şubat günlerinde ise 13.30-15.30 saatleri arasında 7-14 yaş grubu için; ‘İstanbul Çocuklara Soruyor’ atölyesi düzenlenecek. Çocuklar 2 saatlik bu keyifli atölye boyunca birer “İstanbul Uzmanı” olacak. İstanbul’u mercek altına alarak ayrıntılı bir şekilde gözden geçirecek çocuklar, kentin; sevdikleri ve güzel buldukları, onları rahatsız eden; eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri yönlerini belirleyip, kendi çözüm önerilerini oluşturacak.

Başkan Rıza Akpolat da bu kapsamda gerçekleşecek etkinlikler öncesi çocukları ve ailelerini festivale davet etti ve şunları söyledi.

"Pandeminin en çok etkilediği grupların başında çocuklar geliyor. Yüz yüze eğitime geçilmesiyle sosyalleşme sorunu bir nebze ortadan kalksa da, çocuklarımız uzunca bir süre evlerde kapalı, oyun haklarından dahi mahrum kaldılar. Bu sömestir tatilinde Beşiktaş’ta çocukların hem sosyalleşmeleri hem de eğlenmeleri için Sömestir Festivali düzenliyoruz. Festival kapsamında, Akatlar Kültür Merkezi ile Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizde çocuklar için oyun atölyeleri gerçekleştireceğiz; tiyatro oyunları izleyeceğiz. Tüm çocukları etkinliklerimize bekliyorum. ’’

Etkinlik programının detaylarına besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabilir.