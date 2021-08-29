Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ‘’Revival Konserleri” Etiler Sanatçılar Parkı’nda Türk Rock müziğinin efsane gruplarından Moğollar’ın sahne almasıyla başladı. Büyük coşkunun yaşandığı konsere katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en güzel şekilde coşkuyla kutlayacaklarını belirterek Moğollar grubuna unutulmaz bir gece yaşattıkları için Beşiktaş halkı adına teşekkür etti.

Beşiktaş Belediyesi, Getir ana sponsorluğunda ve +1 katkılarıyla Türkiye’nin önemli müzisyenlerini Revival Konserleri ile bir araya getirmeye başladı. 28 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında Sanatçılar Parkı ve Barbaros Meydanı’nda gerçekleştirilecek konserler dizisine ülkemizin önde gelen sanatçıları katılıyor. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden kısıtlamalar sonrası “Revival Konserleri” ile kültür sanat faaliyetlerine devam eden Beşiktaş Belediyesi Etiler Sanatçılar Parkı ve Barbaros Meydanı’ndaki konserleri hem sanatçılara destek hem de uzun zamandır evlerde olan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenliyor. Etkinliğin ilk günü Anadolu Rock akımının köklü gruplarından Moğollar sahne aldı ve birbirinden güzel parçalarını tüm sevenleri için seslendirdi. Açık havada konserleri özleyen müzikseverler Moğolların yıllardır unutulmayan dillere destan parçalarını hep birlikte söylediler. Sosyal mesafe ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyaran Beşiktaş Belediyesi ekipleri konser öncesi Etiler Sanatçılar Parkı girişinde de HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptı.

“ZAFER BAYRAMIMIZI COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da konsere katılarak Moğolların sevilen parçalarına komşularıyla beraber eşlik etti. Konser sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akpolat 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasını coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını belirterek;

“Ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesini veren, örnek bir ülke ve Cumhuriyet inşa eden Büyük Atatürk’ü saygı, sevgi ve şükranla anıyorum. Zafer Haftası, halkımızın ve ülkemizin birliğinin ne denli yaşamsal olduğunu bize anlatıyor. O yüzden Beşiktaş’ta bu büyük Zafere yaraşır büyük bir kutlamanın yapılması gerekiyordu; bu çerçevede büyük bir organizasyon yaptık. Biliyorum ve inanıyorum ki, Cumhuriyetimiz nice büyük başarılarla sonsuza kadar yaşayacak ve ulusumuz, büyük insanlık Atatürk’ü hep minnetle anacak. Pandemi, yangınlar ve seller nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Komşularımızı biraz olsun stresten uzaklaştırmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Yaklaşık iki yıldır herkes maske-mesafe kuralına uyarak uzun bir zaman dilimini evlerde geçirdi. Şimdi hem aşılamanın yaygınlaşması hem de normalleşmenin başlamasıyla yeniden etkinliklerimizi yapmaya başladık. Burası Sanatçılar Parkı; İstanbul’un en güzel konser alanlarından biri. Zafer Haftası’ndayız. Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlamaya başladık. Bugün Moğollar ile beraberdik, yarın Grup Gündoğarken sahnede olacak. 30 Ağustos’u tüm halkımızla birlikte Beşiktaş Meydanı’nda Gülşen konseri ile çok coşkulu bir şekilde kutlayacağız.”

Başkan Akpolat, konser sonrası Moğollar adına Tema Vakfı’na bağışlanan fidanların plaketini sanatçı Cahit Berkay’a takdim etti. Berkay, Başkan Akpolat ve ekibine bu anlamlı düşüncelerinden dolayı teşekkür etti. Konser öncesi uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşacakları için heyecanlı olduğunu belirten Berkay, Başkan Akpolat’a organizasyon için de ayrıca teşekkürlerini sundu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı şu sözlerle kutladı:

‘’30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sizlerle önceden kutlamış olalım. Kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı ve sevgiyle anıyoruz. Sadece özel günlerde değil her zaman hatırlamalı ve unutmamalıyız.”

Etiler Sanatçılar Parkı’ndaki konser programı bu akşam Grup Gündoğarken ile devam edecek. Konser öcesi 17.30’da Filenin Sultanları’nın Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı basketbol karşılaşması dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.