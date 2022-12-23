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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’tan esnaf ziyareti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’tan esnaf ziyareti
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret ederek talep, öneri ve şikâyetleri dinledi.

 Esnafın yeni yılını da kutlayan Başkan Çalık, “İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Yeni yılın hepimize başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesine temenni ediyorum” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Göreve geldiği günden bu yana sık sık komşularıyla bir araya gelen Mehmet Murat Çalık’a ziyareti sırasında; Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Seyhan Topaloğlu, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de eşlik etti. Esnaftan gelen öneri ve şikâyetleri dikkatle dinleyen Başkan Çalık, gelen talepleri de ilgili birimlere iletti.

“Esnafımıza elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz”

Beylikdüzü Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Çalık, “Beylikdüzü için çalışan ve üreten esnafımıza elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Yeni yılın hepimize başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesine temenni ediyorum” diye konuştu.

 

 

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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