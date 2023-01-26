Beylikdüzü Belediyesi daha mutlu bir kent için çalışıyor

Beylikdüzü Belediyesi, 2022 yılında bir yandan kentin altyapısını güçlendirirken bir yandan da üst yapı, yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

İlçeye yeni proje ve tesislerin kazandırılmasında önemli rol oynayan Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda son bir yılda 10 kilometre yeni yol hizmete açıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 2022 yılında yaklaşık 8 bin metrekare yeni yeşil alanı ilçeye kazandırarak toplam yeşil alan miktarını 4 milyon 20 bin m²’ye çıkardı.

İlçedeki refahı artırmak için gece gündüz demeden çalışan Beylikdüzü Belediyesi, 2022 yılında da kenti geleceğe taşıyacak proje ve hizmetlerini sürdürdü. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yolların yapımı ile birlikte; alt yapı ve üst yapı çalışmaları, ihtiyaç duyulan yolların aydınlatılması, mevcuttaki yolların bakım ve onarımı, atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi gibi çalışmalara imza attı. Müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda son bir yılda 10 kilometre yeni yol açılırken; toplam 27 bin 841 ton asfalt kaplama, 11 bin 220 ton asfalt yama çalışması yapıldı. Ayrıca ilçe genelinde 114 bin 979 metre yol çizgi uygulamasının yanı sıra 22 bin 942 metrekare tretuvar yapımı, 57 bin 495 metrekare tretuvar tamirat çalışması yürütüldü. Beylikdüzü Belediyesi’nin İSKİ ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise toplamda 9 bin 914 metre yağmursuyu kanal çalışması yapıldı.

Beylikdüzü’ne yeni yollar kazandırıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği desteklere de yıl boyunca devam eden belediye ekipleri; okul, sağlık tesisi ve ibadethanelerde bakım ve onarım çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda kurum ve tesislere; ıslak hacim yenilenmesi, iç-dış cephe boyası, izolasyon, tesisat ve elektrik tamiratı gibi alanlarda destek sağlandı. Ayrıca; ilçede yer alan 17 okulda saha çizgi uygulaması, 27 okulda ise bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Müdürlük; Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi, Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi, Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu gibi pek çok yeni tesis ve projenin de ilçeye kazandırılmasında büyük bir rol oynadı.

Yeşil alan miktarı 4 milyonu aştı

Daha yeşil bir Beylikdüzü için durmaksızın çalışan Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 2022 yılında ilçeye yaklaşık 8 bin m² yeni yeşil alan kazandırarak toplam yeşil alan miktarını 4 milyon 20 bin m²’ye taşıdı. Beylikdüzü’nde son bir yıl içerisinde 4 yeni park yapılırken, 2019 yılından bu yana ilçe halkının kullanımına açılan park sayısı 69’a çıktı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan yeni parkları hayata geçirirken bir yandan da mevcuttaki 172 parkın revizesini gerçekleştirdi. 2022 yılında ilçe genelinde yürütülen peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında 5 bin 122 yetişkin ağaç, yaklaşık 161 bin 572 fidan, 95 bin mevsimlik çiçek, 156 bin 450 çalı dikimi yapıldı. Aynı zamanda yeni çocuk oyun grupları ve spor alanları oluşturulurken bank ve çöp kutusu gibi ihtiyaçlar da karşılandı. Ekipler tarafından ayrıca; çim biçimi, yabani ot temizliği, ağaç budama ve ilaçlama çalışmaları da titizlikle yürütüldü.