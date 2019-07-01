Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı Meclis'i toplandı

Beylikdüzü Belediyesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık Seçimlerine değinen Başkan Çalık; “Seçim günü Beylikdüzü’nde bayram havasında geçti. Beylikdüzü halkı “Bir oydan ne olur?” demedi; ilçemizde seçime katılım oranı yüzde 85’i buldu. Beylükdüzü artık İstanbul’un demokrasi mücadelesinin sembol merkezi haline gelmiş durumda. Ne mutlu bize.” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Meclis Toplantısı’nın açılış konuşmasına 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık Seçimlerine değinerek başlayan Başkan Çalık; “23 Haziran’daki İstanbul seçiminde sandıkta halkın iradesi tecelli etti ve Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir kez daha görevinin başına geçti. Biz Beylikdüzü’nde 9 Nisan’da mazbatamızı aldığımız andan itibaren, kentimiz için emek vermeye başladık. Beylikdüzü için gece gündüz çalışırken, bir yandan da 23 Haziran’da İstanbul’da adil bir seçim olmasına uğraştık.” ifadelerini kullandı.

Beylükdüzü İstanbul’un Demokrasi Mücadelesinin Sembolü Oldu

23 Haziran’da 16 milyon İstanbullu’nun seçime katılımıyla demokrasiye, oylarıyla ise adalete bağlılığını gösterdiğini vurgulayan Başkan Çalık; “Seçim günü Beylikdüzü’nde bayram havasında geçti. Beylikdüzü halkı “Bir oydan ne olur?” demedi; ilçemizde seçime katılım oranı yüzde 85’i buldu. Beylükdüzü artık İstanbul’un demokrasi mücadelesinin sembol merkezi haline gelmiş durumda. Ne mutlu bize…” şeklinde konuştu. Temmuz ayı içerisinde yer alan önemli günlere de dikkat çeken Çalık; Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Hukuk Günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış ve Özgürlük Bayramı, Basın Bayramı, Başbağlar Katliamı, Madımak Katliamı ve 15 Temmuz’da hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Bir Sonraki Toplantı Eylül Ayı’nda

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Fatih Vanlıoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Tuncay Kaan’ın da söz alarak 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık Seçimlerinin hayırlı olmasını dilediği toplantıda; 1. madde oy birliği ile kabul edilirken, komisyon raporlarından 2. madde oy birliği 3. madde ise oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca meclisin tatile girmesi nedeniyle bir sonraki toplantının 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.