Beylikdüzü Tiyatro Festivali başladı

Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü kutlamalarına erken başladı. 22 Mart’ta ''Ne Oynuyoruz'' adlı oyunla perdelerini açan festival, 28 Mart’a kadar devam edecek. Tamamı ücretsiz etkinliklerden oluşan programda söyleşiler, atölye çalışmaları ve diksiyon workshopu da yer alıyor.

Sanatçıya sahip çıkan ve sanatı toplumla buluşturan Beylikdüzü Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel bir festival hazırladı. 22-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu’nun dört oyununa ilaveten misafir gruplar da sahneye çıkacaklar. 22 Mart’ta “Ne Oynuyoruz” adlı oyunla perdelerini açan festival, 23 Mart’ta pantomim atölye ile devam etti. Aynı gün Lütfü Can Bulut’tan “Oyunculukta Nefes, Ses ve Diksiyon Workshop”u ve Gabo İllias’tan tek kişilik gösteri de sanatseverlerle buluştu. Tek kişilik gösterilerin festivalden sonra da sürdürülmesi planlanıyor.

Etkinliklerin tamamı ücretsiz

Festival kapsamında düzenlenen “Doğaçlama Oyunculuk Atölyesi”, oyuncu adayları düşünülerek takvime eklendi. 24 Mart’ta sahnelenen “O! Bu! Şu!” adlı oyunun hemen öncesinde ise Gizem Duman Şeşen ve Erkan Kocaman ile keyifli bir söyleşi düzenlendi. Tamamı ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerde; 25 Mart’ta “Film Anlatıcı Kız” oyunu sanatseverlerle buluşurken, 26’sında “Ayı ve Bir Evlenme Teklifi”, 27’sinde ise “Hastalık Hastası” adlı oyunlar oynanacak. Festival 28 Mart’ta “Kavuklu’nun Seçimi”, “Evli ve Zavallı” adlı oyunlarla sona erecek.

Tiyatro Festivali program akışları ile ilgili detaylı bilgilere www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabilir.