Beylikdüzü’nde 19 Mayıs renkli etkinliklerle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Beylikdüzü’nde gurur ve coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Beylikdüzü’nde gurur ve coşkuyla kutlandı. Beylikdüzü Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında günün anlam ve önemine uygun rengarenk etkinliklere imza attı. Çelenk sunma töreniyle başlayan etkinliklerin devamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gençleri ve girişimcilik ekosistemini destekleyen bir merkez olarak hazırlıkları tamamlanan Beylikdüzü SMART Fikir Atölyesi’ni gençlerle birlikte gezdi. Türkiye’nin en derin Skate Parkı olma özelliğine sahip Beylikdüzü Kırlangıç Kaykay Parkı da gençlere 19 Mayıs hediyesi olarak Kaykay Şenliği ile açıldı. Günün devamında 19 Mayıs Gençlik Kupası Basketbol Turnuvası’na da katılan Başkan Çalık, Beylikdüzü’nün gençleriyle bayramın coşkusunu paylaştı.

Özgürlüğe atılan ilk adım, gençlere bırakılan ebedi emanet 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Beylikdüzü’nde büyük coşkuyla kutlandı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, Beylikdüzü Belediye TV de gerçekleşen 19 Mayıs Özel Yayını ile devam etti. Esra Yıldız Ulaş moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayına, Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Şair Ataol Behramoğlu ve Müzisyen Zeynel Tolga konuk oldu. Birbirinden renkli ve sportif faaliyetlerin gerçekleştiği gün kapsamında gençlerle bir araya gelerek bayramın coşkusunu paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe esnafını da ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Beylikdüzü SMART Gençler İçin Hazır

Başkan Çalık, etkinliklerin ilk durağı olan Beylikdüzü SMART Fikir Atölyesi’ni gençlerle birlikte gezdi. Gençleri ve girişimcilik ekosistemini destekleyen merkezin tamamen gençlerin duygu dünyasına uygun şekilde tasarlandığını belirten Çalık, “Beylikdüzü SMART ile gençlerimiz hem kendi fikirlerini, düşüncelerini, duygularını biraz daha geliştirecekler hem de daha tecrübeli insanlar gençlerimizle deneyimlerini paylaşma imkânı bulacak. Beylikdüzü’nde yerel yönetime dair bir felsefeyi yazmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu felsefenin yazılmasına gençlerimiz de katkı verecek. Gençlerin düşünce ve fikirlerini hayata geçirmek için var gücüyle çalışan bir Belediye Başkanı abileri var. 19 Mayıs çok önemli bir tarih ve bugün burayı hazır hale getirdik. Açılışımızı da inşallah gençlerimizle birlikte yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en derin Skate Parkı Beylikdüzü’nde Açıldı

Kutlamalar, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği Kaykay Şenliği ve basketbol turnuvası ile devam etti. Yaşam Vadisi 2. Etap’ta Türkiye’nin en derin kaykay havuzu ve en büyük kaykay parkı olma özelliğine sahip olan Beylikdüzü Kırlangıç Kaykay Parkı (Skate Park) gençlere 19 Mayıs hediyesi olarak açıldı. Hayata geçirilen parkta 2024 Paris Olimpiyatları’na sporcular yetiştirileceğini belirten Başkan Çalık, “Bizim için 102 sene önce Anadolu’da ilk kurtuluş adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığından ayrılmadan hizmet edeceğiz. En büyük eserim dediği Cumhuriyeti gençlere emanet etti ve gençlerin bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu alanın karşısındaki alanda da atletizm pistinin temellerini en kısa sürede atacağız. İstanbul’un en güzel atletizm pistlerinden bir tanesini Beylikdüzü’nde yapacağımızın sözünü bir kez daha gençlerimizin huzurunda veriyorum. Olimpiyatlara her dalda sporcu yetiştireceğimiz alanları gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz.” dedi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan kaykay gösterisinin ardından genç sporculara madalyalar verildi. Dopdolu geçen günün devamında 19 Mayıs Gençlik Kupası Basketbol Turnuvası’na da katılan Başkan Çalık, ilk dörde giren takımlara ödül, kupa ve madalyalarını takdim etti.