Beylikdüzü'nde 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ''Uluslararası Çocuk Şenliği'' bir dizi etkinlikle başladı.

Beylikdüzü’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçedeki gündüz çocuk bakımevlerinde öğrenim gören öğrencilerin hazırladıkları sahne gösterileriyle kutlanmaya başlandı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte gösteriler büyük beğeni kazanırken, çocukların neşesine etkinliğe katılan veliler de eşlik etti. Beylikdüzü Belediyesi tarafından 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ‘Uluslararası Çocuk Şenliği’ kapsamında ise Yaşam Vadisi, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve Yakuplu Kent Ormanı’nda bir dizi etkinlik yapıldı. Dj performansı, dans gösterileri, çocuk tiyatrosu, çocuk atölyeleri, sahne gösterileri ile Romanya, Bulgaristan, Kazakistan ve Hindistan’dan gelen Halk Dansları Toplulukları ise kendi yöresel halk oyunlarını sergiledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Beylikdüzü Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korusu da 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde performans sergileyerek büyük beğeni topladı. Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan kutlamaları kapsamında 23 Nisan Salı günü ise birçok etkinlik düzenleyecek. Yaşam Vadisi 2. Etap’ta “23 Nisan Bisiklet Şenliği” ile başlayacak etkinlikler Yaşam Vadisi’nde gerçekleşecek spor ve sahne gösterileri ile konserle devam edecek.

Çalık: Evlatlarımıza güzel aydınlık bir gelecek bırakmak istiyoruz

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla verdiği mesajda çocukların eşit koşullarda ve eşit imkanlardan faydalanması gerektiğini vurgulayarak “23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin bağımsızlık meşalesini yaktığı bir tarih. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak, o kuruluş tarihini de bütün dünya çocuklarına çocuk bayramı olarak hediye etti. Benim tek derdim evlatlarımızın daha güzel imkânlarla hayata hazırlanması. Evlatlarımıza güzel, aydınlık bir gelecek bırakmak istiyoruz. Onun için bütün hizmetlerimizin temeline mutlaka çocuklar var. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, çocuklar bizim yaşama sevincimiz. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir” ifadelerine yer verdi.