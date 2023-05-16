Beylikdüzü’nde temsili askerlik yapacak gençler törenle uğurlandı

Beylikdüzü Belediyesi’nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerde, bir günlük temsili askerlik yapacak gençler törenle birliklerine uğurlandı.

Engelli ve dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratacak bir dizi etkinliğe imza attı. Etkinlikler kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak gençler, Belediye bahçesinde yapılan törenle birliklerine uğurlandı. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcıları Tuncay Demircan ve Nuri Aslan’ın yanı sıra askerlik yapacak gençlerin ailelerinin de katıldığı tören duygu dolu anlara sahne oldu.