Beylikdüzü'nde yeni yıl kurabiyeleri beslenme saati için hazırlandı

Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Beslenme Saati uygulaması kapsamında Beylikdüzü Mutfak’ta yeni yıl kurabiyeleri hazırladı.

Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Beslenme Saati Uygulaması kapsamında hazırlanan beslenme çantaları için yeni yıl kurabiyeleri hazırladı. Beylikdüzü Mutfak’ta yapılan etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Çocuk Meclisi üyelerinin hazırladığı kurabiyelerin yapımına yardım etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, şefleri gözetiminde özenle kurabiye hamurunu yoğurdu ve hazırlanan hamura şekil vererek süsledi. Daha sonra hazırlanan rengarenk şekilli kurabiyeler, teker teker poşetlenerek beslenme paletlerine yerleştirildi. Etkinlikte Başkan Çalık çocuklarla sohbet ederek 2024 yılı için güzel temennilerde bulundu.

“Beslenme saati kadar gurur duyduğum bir proje yok”

Beslenme Saati uygulamasının çok özel bir proje olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada Beslenme Saati projemiz kapsamında, Çocuk Meclisi üyelerimizle birlikte yeni yıl kurabiyeleri yaptık, her birinin emeklerine sağlık. Biz beş yıl içerisinde Beylikdüzü’nde yüzlerce proje hayata geçirdik. Yapısal projeler, kültür merkezleri, spor alanları, park, bahçe, kaldırım ve asfalt gibi. Ancak Beslenme Saati kadar gurur duyduğum bir proje olmadı. Hazırlanmasıyla, sunulmasıyla her yönüyle aslında bir belediyenin, bir kamu kurumunun nasıl hizmet edeceğini gösterdiğimiz bir proje oldu. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an yaklaşık 3 bin çocuğumuza her gün beslenme saatinde yiyeceği gıdaları buradan gönderiyoruz. Bunu gönderirken hiçbir yerinde Beylikdüzü Belediyesi’ne dair hiçbir yazı, logo ve isim yok. Dolaysıyla Beslenme Saati çok özel bir iş ve kamu kurumlarının vatandaşa hizmet götürürken bu anlayışla götürmesi gerekiyor. 2024 yılı için temennim 3 bin sayısının azalması ve herkesin kendi evladına yetebilecek bir ekonomik düzeni kurması” ifadelerini kullandı.