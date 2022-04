Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Turunç Masası’nı, 444 80 07’yi arayan her komşum birinci sınıf belediyecilik hizmetini ayağına getirir” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle iftarları Cumhuriyet Mahallesi’yle devam etti. Mahallede, kapalı pazar yerinde gerçekleşen iftarda üç mahallenin, Cumhuriyet, Muratpaşa ve Tahılpazarı’nın sakinleri bir araya geldi. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı iftarda Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı Metin Bucak, belediye meclis üyeleri ve siyasi partilerden yöneticiler de yer aldı.

İftarda çocuklar ezan saatini palyaço gösterileriyle beklerken Muratpaşa Belediyesi de aşevinin hazırladığı yemeklerin dağıtımı için kapalı pazar yerinin 5 farklı noktasında stantlar oluşturdu. İftar saatiyle birlikte Muratpaşa’nın sofrasında binlerce kişi orucu açtı. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Muratpaşa’mızda yaratılanı yaratandan ötürü seven, komşusu açken tok yatmayan, sağ elin verdiğini sol elin görmediği, kardeşlik dayanışma barış kültürü içinde hep birlikte yaşıyoruz. Torpil, tanıdık dünyanın her yerinde söz edilir Muratpaşa’mızda bütün komşularımız torpilli ve tanıdıklıdır. Turunç Masası’nı, 444 80 07’yi arayan her komşum birinci sınıf belediyecilik hizmetini ayağına getirir. Bunu sağlayabildiğimiz için, destek verdiğiniz için, dayanışmanız için, varlığınız ve komşuluğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ramazan’ımız mübarek olsun.”

Başkan Uysal, iftarında ardından Antalya Semt Pazarcıları Odası’nı da ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.