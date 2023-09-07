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Bodrum Belediyesi 10 mahallede 2 bin 283 kilogram atık topladı

Bodrum Belediyesi 10 mahallede 2 bin 283 kilogram atık topladı
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Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlatılan “Deniz Dibi Temizliği Etkinliği” Ortakent ve Güvercinlik Mahallelerinde devam etti.

Bodrum’un çeşitli koy ve sahillerinin atıklardan arındırılması amacıyla başlatılan “Deniz Dibi Temizliği Etkinliği” Ortakent ve Güvercinlik Mahallesi’nde devam etti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gönüllü dalış ekibi denizden çeşitli atık malzemeler çıkardı.

Ortakent’te toplam 530 kilogram atık

31 Ağustos Perşembe günü, Ortakent Mahallesi’nde yapılan etkinlikte belediye ekipleri denizden 520 kg lastik, 5 kg metal, 3 kg plastik ve 2 kg cam atık olmak üzere toplam 530 kg atık malzeme çıkardı. Toplanan atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırıldıktan sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Güvercinlik’te toplam 134 kilogram atık

6 Eylül Çarşamba günü, Güvercinlik Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ise ekipler denizden 75 kg lastik, 13 kg plastik, 21 kg metal, 7 kg cam, 18 kg tekstil atık olmak üzere toplam 134 kg atık malzeme çıkardı. Toplanan atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırıldıktan sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

10 ayrı mahallede toplam 2 bin 283 kilogram atık toplandı

19 Temmuz’da başlatılan temizlik kampanyasında Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Küçükbük, Turgutreis, Akyarlar, Kadıkalesi, Ortakent ve Güvercinlik Mahallelerinde toplam 2 bin 283 kilogram atık toplandı.

Etkinliğin son ayağı 13 Eylül günü saat 10.00’da Kumbahçe Koyunda gerçekleştirilecek. Deniz dibinden çıkarılacak atıklar ve bu dönem yapılan çalışmaların yer alacağı fotoğraflar Bodrum Belediye Meydanında sergilenecek.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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