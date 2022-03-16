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Bodrum Deniz Dibi Ekibi Müsgebi'de

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla bu yıl 8.’si düzenlenen Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliği, Müsgebi sahilinde devam etti.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce bu yıl Türkbükü Koyu’ndan başlatılan Gölköy ve Gümbet Koylarında devam eden etkinliğin 4.sü Müsgebi (Ortakent) sahili liman bölgesinde gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliğine Dr. Mümtaz Ataman İlkokulu öğrencileri de sahil temizliği yaparak destek verdi.

Deniz ve sahillerin temiz tutulması için farkındalık oluşturma amacıyla 8 yıldır devam eden faaliyetin Müsgebi etabı yaklaşık iki saat sürdü.  Çalışma sonunda toplanan atıklar ise Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Gönüllü dalgıçlardan oluşan ekip; 150 kilogram plastik, 10 kilogram metal, 180 kilogram lastik, 20 kilogram ahşap ve 40 kilogram cam olmak üzere toplamda 400 kilogram atık topladı.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliğinin Müsgebi’den sonraki etabı İçmeler’de gerçekleştirilecek.

Etiketler bodrum belediyesi
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