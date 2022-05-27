Bodrum nefesini tuttu, pazar gününü bekliyor

Bodrumspor, Teco Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı TFF 1.Lig’e yükselme play-off final maçı öncesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ziyaretiyle moral buldu.

Bodrumspor, 29 Mayıs Pazar günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak play-off finalini kazanarak, 1.Lig’e yükselmek istiyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TFF 1.Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Bodrumspor-Teco Karacabey Belediye Spor maçı öncesinde takımı tesislerde ziyaret etti. Ziyarette Bodrumspor AŞ’nin büyük hissedarı Başkan Fikret Öztürk, Bodrumspor Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Karakaya, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Aras, Bodrum halkının selamlarını, teşekkürlerini getirdiğini söyledi.

Bodrum halkı olarak Bodrumspor ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Aras, “Sizlerin başarısı Bodrum’u bir araya getirdi. Sizin başarınız insanları birbirine bağlıyor, işte bu kadar önemli aslında. Başkanımız Sayın Fikret Öztürk’ün emekleri ve takımımızla ilgili gelecek vizyonu şu anda bulunduğumuz konumun en önemli şahididir. Biz de tesisleşme ve takımımızın geleceği açısından üzerimize düşeni her zaman yapacağız. Bu yolda emeği geçen herkese, Bodrum halkının temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. Buraya kadar Bodrum’a yakışır, çok güzel bir mücadele ortaya koydunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bilin ki Bodrum her zaman sizlerin yanındadır.” diye konuştu.

Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile Bodrumspor arasında 29 Mayıs Pazar günü oynanacak TFF 2. Lig Play-Off Final Müsabakası, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleşecek. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya Bodrum’dan binlerce kişinin gitmesi bekleniyor.