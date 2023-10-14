Bodrum'da meme kanseri farkındalık atölye çalışması

Bodrum Belediyesi, kadınların bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla “Meme Kanseri ve Farkındalık” konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Turgutreis Yalı Mahallesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Meme Kanseri ve Farkındalık” konulu atölye çalışması yapıldı.

Atölye çalışmasında Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi (KDM) çalışanlarından Uzm. Psikolojik Danışman Mizgin Boral, Klinik Psikolog Verda Nil Yenilmez, Diyetisyen Miray Aker Esen belediyenin kadınlara yönelik yapmakta olduğu hizmetlerden bahsederek bu hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu’ndan Sosyolog Ayşegül Bezirgan, kadınlara yönelik hazırlanan projelerden bahsederek toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yaptı.

Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından Sağlık Teknisyeni Şebnem İnceöz, kadınlara meme kanseri oluşumu, kendi kendine meme muayenesi ve ulaşabilecekleri destekler hakkında bilgiler verirken Çocuk Gelişimci Oya Aydın ve Diş Hekimi Şerife Arı da kadınlara Bodrum Sağlıklı Hayat Merkezi’nden bahsederek gelen soruları yanıtladı.

Atölye sonunda kadınlara içinde meme muayenesi ve meme kanseri farkındalığına ilişkin broşür, Kadın Danışma Merkezi tanıtım magneti, Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun kitapçığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Büro tanıtım broşürünün yer aldığı bez çantalar verilirken hijyenik ped desteği de sağlandı.

Mahalle bazlı saha çalışmaları devam edecek

Kadın Danışma Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün mahalle bazlı saha çalışmaları ekim ayı boyunca devam edecek.

Kadınlar, 444 31 63 numaralı telefondan 7/24 Kadın Danışma Merkezine ve 0 (252) 313 79 74 numaralı telefondan Bodrum Sağlıklı Hayat Merkezi’ne ulaşabilir.