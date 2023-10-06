Bodrum'da öğrencilerden bakımevi ziyareti

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Bodrum Belediye AŞ Özel Bodrum Konacık Anaokulu öğrencileri Torba Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti

Anaokulu 4-5 yaş grubu çocuklar, Torba Geçici Hayvan Bakımevinde sokak hayvanlarıyla bir araya gelerek bakımevini gezdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Kurt ile belediye personelinin karşıladığı çocuklara bakımevi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğretmenleri eşliğinde gelen çocuklar, yavru köpekler ile tedavi gören kedilere ilgi gösterdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt karşılamada çocuklara, sokak hayvanlarıyla ilgilenmenin önemli olduğuna vurgu yaptığı konuşmada, “Sokak hayvanlarını korumak, onlarla ilgilenmek, onları sevmek her birimizin görevidir. Tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Ağaç, çiçek, hayvan, insan… Hepsini sevmeliyiz, onlara saygı duymalıyız. Hayvanlar bizler gibi dertlerini, ihtiyaçlarını anlatamazlar. Hepimiz evimizin önüne bir kap su bir kap mama bırakırsak biraz da olsa onların ihtiyaçlarını gidermiş oluruz. Dilsiz dostlarımızı ziyaret ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Özel Bodrum Konacık Anaokulu öğretmenlerinden Feray Karaca ise 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününün önemine vurgu yaparken bu ziyaretlerle çocukların, hayvanları koruma konusunda anlayış kazanmalarını ve onlara karşı sevgilerini büyütmeyi amaçladıklarını ifade etti.