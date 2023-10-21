Bodrum'da yeni bir festival

Bu yıl ilk kez 3-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali'nin programı açıklandı.

Bodrum yepyeni bir festivale kavuşuyor: 3-16 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), 7’si yabancı olmak üzere 23 farklı prodüksiyona ev sahipliği yapacak! Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa ve Yunanistan’dan tiyatro, müzik, dans, performans gibi farklı dallarda eserlerin hem karada hem de denizin üstünde sahneleneceği festivalde söyleşi ve atölye çalışmaları da gerçekleşecek. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, cumhuriyetimizin 100. yılında, bu toprakların yüzyıllık zenginliğini müzik, dans, edebiyat, sinema, resim, heykel ve mimarinin harmanlandığı programıyla Bodrum’a taşıyacak. 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali için tüm biletler Biletinial’da!

Tiyatronun bütüncül ve kapsayıcı sanat anlayışıyla kurgulanan Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), bu yıl ilk kez 3-16 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bodrum’a, farklı sanat disiplinlerinin buluştuğu yeni bir paylaşma ve tartışma platformu kazandırmayı hedefleyen festival, aynı zamanda kentin potansiyelini keşfetmek adına da önemli bir deneyim sunuyor. Kültür ve sanatın her daim var olduğu, üzerine şiirler, şarkılar, kitaplar yazılmış büyük bir medeniyetin kalesi olan Bodrum’a başka türlü bakmanın yollarını arayan Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran, Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin sanat yönetmenliğini birlikte üstleniyor. İkili, festival için “BOTİF, bütüncül sanat anlayışı ve ihtiyacıyla, disiplinlerarası geçişkenliğin yeni sahası olacaktır. Bu festival, bilgimiz ve biriktirdiklerimizle yeni sorular sormak ve yeniden ‘Başka Bir Bodrum’u düşünmek, yaşamak için,” yorumunu yapıyor.

Bodrum’da gerçekleştirilen en büyük organizasyonlardan biri olan Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin paydaşı olmaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Bodrum; tiyatro, müzik, dans gibi farklı dallardan eserlerin sergileneceği bu yepyeni festivalle bu toprakların zenginliğini ülkemize ve dünyaya bir kez daha haykıracak. Çeşitli sanat etkinliklerinin hem karada hem denizde sergileneceği program, kentimize yeni bir soluk getirecek,” şeklinde konuştu.

1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, çağdaş danstan performatif sunuma, dans tiyatrosundan konserlere ve müzikli edebiyat okumalarına uzanan dopdolu programı kapsamında Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa ve Yunanistan’dan 7’si yabancı toplam 23 prodüksiyonu seyirciyle buluşturacak. Festival kapsamındaki etkinlikler Inspera Sahne, Inspera Mini Sahne, Inspera Açık Sahne, Bodrum Kalesi, STS Bodrum, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi ve Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

TÜRKİYE’DEN ve AVRUPA’DAN OYUNLAR

Açılışını İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu “Deli Dumrul” oyunuyla yapacak olan festival, Türkiye’den Bedirhan Dehmen & MTDist’in “BİZ”, Donkişot Tiyatro’nun “Gelin Tanış Olalım”, Faraza Tiyatro’nun “Misket”, Tiyatro D22’nin “Hakikat, Elbet Bir Gün”, BAM İstanbul’un “Istırap Korosu”, Şirin Aktemur’un “Hasret”, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun “Hayal Satıcısı” adlı prodüksiyonlarını ağırlayacak. 1. BOTİF kapsamında Almanya’dan Interkulturell-Aktiv e.V.’nin “NSU - Kurbanlar Arasında Almanlar da Var”, MomoAct’ın “Ashura”; Belçika’dan Theater Antract’ın “Tut Bırak” ve Platform 0090’ın “Gılgamış” adlı prodüksiyonları sahnelenecek.

FESTİVALDE YÜZEN SAHNE

Festivalin en sıradışı etkinliği ise, cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum’da gerçekleşecek okuma tiyatrosu olacak. Festivalin yüzen sahnesi STS Bodrum, Bodrum’un simgesi haline gelen Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün 50. yılında, ünlü yazarın “Mavi Sürgün”üyle gün batımına yelken açacak. Jehan Barbur’un ev sahipliğinde gerçekleşecek ve her bir temsilde Aslı Kobanbay, Berna Laçin, Derya Alabora, Deniz Çakır, Esra Akkaya, Gülbin Yeşil, Kaan Çakır, Kaya Akkaya, Kerem Kobanbay, Koray Şahinbaş, Mustafa Alabora, Yonca Şahinbaş gibi farklı tiyatro sanatçılarının “Mavi Sürgün”den bölümler okuyacağı etkinliğe, Barbur da muhteşem sesi ve şarkılarıyla eşlik edecek.

KONSERLER

Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nde aynı zamanda Cem Yıldız’ın “Ben Uçarım Gökler Uçar”, Almanya’dan Sema Moritz’in “Efsane Hanımlar”, Renan Bilek’in “Aranjmanlar-Öyküleriyle Şarkılar”, Nuri Harun Ateş’in “Das Cabaret” ve Sokrates Sinopoulos ile Derya Türkan’ın Türkiye – Yunanistan ortak yapımı “İstanbul’dan Mektup” konserleri Bodrumlu sanatseverlerle buluşacak. Dilek Türkan ve Oğuzhan Balcı’nın Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası’yla birlikte vereceği “Şarkıların Cumhuriyeti” konseri ise 10 Kasım’da Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi’nde ücretsiz olacak gerçekleştirilecek.

ATÖLYE ÇALIŞMASI, PERFORMANSLAR ve SÖYLEŞİLER

4 Kasım’da Yücel Erten ve Mustafa Avkıran’ın; 5 Kasım’da ise Daphnis Kokkinos ve Koza Tamdoğan’ın Nurol Kültür Merkezi’nde halka açık söyleşiler gerçekleştireceği festival kapsamında, Pina Bausch Dans Tiyatrosu’nun dansçısı ve prova yönetmeni Kokkinos aynı zamanda profesyonellere yönelik ve katılımın rezervasyonla mümkün olduğu bir atölye çalışması da düzenleyecek.

Arrangement Provisoire’ın Fransa-Brezilya ortak yapımı olan “Beyaz” adlı çağdaş dans gösterisi ve Evren Erbatur’un “Sorularımdan Korkmayın Ben Sadece Bir Dramaturgum” adlı performansıyla renklenecek olan 1. BOTİF, Emre Kınay ve Çiğdem Gürel’in sahne alacağı Kapanış Partisi’yle sona erecek.

FESTİVAL DESTEKÇİLERİ

Bodrum’un yeni kültür ve sanat mekânı Inspera’nın kurucu ortak olarak destek verdiği Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Bodrum Belediyesi’nin, BOSAV’ın (Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı) ve Mey|Diageo’nun katkılarıyla düzenleniyor.

3-16 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin biletleri Biletinial’dan temin edilebilir.