Bodrum'da Zabıta ve Polis ekiplerinden denetim

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle ve caddelerde dilencilik ve seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik denetimler yapılıyor.

Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 24-25-26 Ağustos tarihlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi, Kale Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi ve Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde izinsiz seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyeti gerçekleştiren şahısların tespiti yapıldı. Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahıslara adli işlem başlatıldı. Toplam 31 kişiye 19 bin 127 Lira Ceza Bodrum’un daha güvenilir bir yer olmasını sağlanmaya yönelik yürütülen denetim çalışmalarında ekipler, dilencilik ve seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik uygulamalarda toplam 31 kişiye 19 bin 127 Lira idari para cezası kesildi. Zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bodrum genelinde denetimleri devam edecek.