Bozbey’e Abdal Meydanı’nda sevgi seli!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı’nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı ''Bozbey gelecek Bursa gülecek'' sloganıyla inletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala Abdal Meydanı’ndaki sahur etkinliğinde Bursalılar ile buluştu.

Saat 02.00’de başlayan organizasyonda Tarihi Taş fırın önünde bekleyen kalabalık, Bozbey’i “Bozbey gelecek Bursa gülecek”sloganları eşliğinde büyük coşkuyla karşıladı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu ile kalabalığı selamlayan Bozbey, vatandaşlara simit ikramında bulunduktan sonra Bursalılarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mustafa Bozbey, meydanda yaptığı konuşmasında ise “Bizim önceliğimiz iyi insan. Biz ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesin oyuna talibiz. Sizlerin büyük teveccühü ile görüyoruz ki farkı açıyoruz. Buradaki büyük coşkunun devamı için 31 Mart gecesini bekleyin. İnşallah kutlamayı hep birlikte davul zurna eşliğinde yapacağız” dedi.