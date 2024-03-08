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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’den nakliyeci esnafa müjde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’den nakliyeci esnafa müjde
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Nakliyeciler ve Kamyoncular Derneği’nde nakliyeci esnafın uzun süredir devam eden tesis problemine çözüm üreteceğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “5 senedir burada herhangi bir değişikliğin olmaması bizi üzüyor. Esnafımızın tüm ihtiyaçlarını karışlayacak nitelikli bir kamyon garajı yapacağız.” dedi.

31 Mart yerel seçimlerine doğru geri sayım devam ederken seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bugün Otosansit Sanayi Bölgesi’ndeydi. Nakliyeciler ve Kamyoncular Derneği’ne giderek nakliyeci esnafın sorunlarına yönelik taleplerini dinleyen Bozbey, çözümlerini sundu. 

Bölgedeki tesis sorunundan veryansında bulunan Nakliyeciler ve Kamyoncular Derneği Başkanı Fuat Çelik, “Kamyoncular ve tır şoförleri çok mağdur durumda. Güvenlik ve kişisel ihtiyaçları karşılama açısından büyük sorun yaşıyorlar. Sağlıklı konaklama alanı gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 

Çelik’in taleplerine karşı “İnsanın olduğu yerde insanın ihtiyacını giderecek projeyi üretmek ve hayata geçirmek önceliklerimiz arasında diyen Bozbey, “5 sene boyunca burada herhangi bir değişikliğin olmaması bizi üzüyor. Nakliyeci esnafımızın nitelikli bir yere kavuşmasını sağlayacağız. Burada sağlıklı konaklama yerinin olması gerekiyor. Garaj alanının yanı sıra duş, banyo gibi kişisel ihtiyaçların karşılanacağı, esnafımızın rahatça dinlenebileceği ve kendilerine ait odaların da olacağı kapsamlı bir tesisin de olması şart. 1 Nisan’dan sonra sorunlarınızı gidermek ve sizlere nitelikli bir yer inşa etmek için çalışmaya başlayacağız.” ifadelerini aldı.

Etiketler mustafa bozbey bursa büyükşehir belediye başkan adayı
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