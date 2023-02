Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu gece yüce Allah’tan yaşadığımız böylesi felaketleri bir daha bizlere göstermemesi için niyazda bulunacak, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz ruhları, geride kalanların yaralarının bir an evvel sarılması için dualar edeceğiz.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kantarcı mesajında, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük acılar yaşadığımız tam da şu günlerde Miraç Kandili’nin manevi iklimine girmiş bulunuyoruz. İnsanlar beş vakit namazın da farz kılındığı bu mübarek gecede, hepimiz ellerimizi semaya açıp, yüce Allah’tan yaşadığımız böylesi felaketleri bir daha bizlere göstermemesi için niyazda bulunacak, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz ruhları, geride kalanların yaralarının bir an evvel sarılması için dualar edeceğiz. Halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza dayanma gücü, arama kurtarma çalışması yapan ekiplere kolaylık, bölge halkına ve tüm ulusumuza sabır ve metanet dileği dualarımızın içinde çok özel bir yer tutacak.” dedi.

BU BÜYÜK DEPREM DERS ALDIĞIMIZ SON FELAKET OLSUN

Millet olarak el ele vererek bu karanlık günleri de aşacaklarını söyleyen Kantarcı, “Hepimiz çok üzüntülüyüz. Daha Amasra’daki maden faciasının acısını atlatamadan meydana gelen büyük felaket, her birimizi derinden etkiledi. Tek tesellimiz milletin göz yaşartan bir beraberlik duygusuyla birbirine kenetlenmesi oldu. Halkımızın her fırsatta ortaya koyduğu engin sağduyusu ve ferasetiyle bu karanlık günleri de aşacağımıza inanıyorum. Şimdi bizlere düşen bu faciadan dersler çıkarıp büyük depremin ders aldığımız son felaket olması için gereken her şeyi yapmaktır. Bu duygularla başta aziz Çaycumalılar ve Zonguldaklı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, mübarek günün tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, esenlik ve felaketlerden uzak günler getirmesini diliyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Ulusumuzun bir kez daha başı sağ olsun.” diyerek tamamladı.