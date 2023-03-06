Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Yarınlarımız daha aydınlık olacak''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kutladığımız mübarek kandilin sunduğu manevi destekle, birlik beraberlik ruhunu çok daha ilerilere taşıyıp yarınlarımızı daha aydınlık kılacağından eminim.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kantarcı mesajında, “Ülkemizin on bir ilinde yaşanan büyük depremin yaralarını sarmaya, millet olarak ayağa kalkmaya çalıştığımız bir zamanda, mübarek Berat Kandili’nin manevi ikliminin içine giriyoruz. Kendimizi yenilememiz, geçmişimizin muhasebesini yapmamız, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için bir fırsat da olan bu kutlu gece, içimize dolan kin, nefret, intikam, hırs gibi kötü duygulardan arınmamız, kırdığımız kalpleri onarıp dargınlık duvarlarını yıkmamız için de manevi bir zemin sunuyor. Ramazan ayının yaklaştığını da müjdeleyen kutlu gece, iyi insan olabilmemiz için nefsimizle mücadele etmenin yolunu da açıyor.” dedi.

MİLLETİMİZ, FARKLILIKLARIMIZI KORUYARAK ORTAK HEDEFLER ETRAFINDA NASIL KENETLENMEMİZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ

Ülke olarak yaşanan büyük felaketi çok daha ilerilere sıçrayarak aşacaklarını söyleyen Kantarcı, mesajını, “Bu hedefe ulaşmada en büyük teminatımız milletimizdir. Gösterdiği göz yaşartıcı dayanışma ile hepimizin göğsünü kabartan milletimiz, bir arada olmanın, yan yana durmanın, farklılıklarımızı koruyarak ortak hedefler etrafında nasıl kenetlenmemiz gerektiğinin en güzel örneklerini gösteriyor. En zor zamanlarda gösterdiği basiretle yarın umudumuzu daima ayakta tutan milletimize her zaman olduğu gibi, bu zor günlerde de müteşekkirim. Kutladığımız mübarek kandilin manevi desteğini de yanımıza alarak, birlik beraberlik ruhunu çok daha ilerilere taşıyıp yarınlarımızı daha aydınlık kılacağımıza inanıyor, bu duygu ve düşüncelerle başta aziz Çaycumalılar olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutluyorum. Bu kutlu gecede en büyük dileğim, Yüce Allah’ın bizlere bir daha böylesi felaketler yaşatmamasıdır.” diyerek tamamladı.