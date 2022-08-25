Çaycuma Belediyesi'nde Büyük Zafer’in 100. yılı coşkuyla kutlanacak

Çaycuma Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çaycuma Kent Konseyi ve kentteki diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Etkinlikler 29 Ağustos Pazartesi günü, ZOKEV Yönetim Kurulu Başkanı, Karikatürist Kürşat Coşgun’un derleyip metinlerini yazdığı “Metamorfoz- İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bir Başkalaşım Öyküsü (1914 – 1039)” isimli belgesel karikatür sergisinin açılışı ile devam edecek. Sergide, belirlenen yıllar arasında Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki imgesi yayımlanmış karikatürler üzerinden anlatılacak. Saat 17.00’de Çaycuma Belediyesi Sergi Salonu’nda yapılacak açılışın akşamında Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Zafer Türküleri Konseri ile vatandaşlarla buluşacak. Konser Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak.

BÜYÜK ZAFER HEP BİRLİKTE OYNANAN ATA BARI İLE KUTLANACAK

30 Ağustos Zafer Bayrımı günü ise birçok etkinliğe sahne olacak. Çaycuma Belediyesi Bandosu’nun kentin çeşitli noktalarında vereceği konserlerle başlayacak etkinlikler, 19.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Çaycumalıların hep birlikte yapacağı Ata Barı gösterileriyle devam edecek. Büyük Zafer nedeniyle düzenlenen fener alayı, aynı gün saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünden başlayacak. Çaycuma Belediyesi Hizmet Binası önünde sona erecek yürüyüşün ardından, aynı yerde havai fişek gösterisi de yapılacak.

SERAP YENİCİ VE MİTHAT KÖRLER ÇAYCUMALILARI COŞTURACAK

Etkinliğin son günü Cumhuriyet Meydanı birbirinden güzel iki konsere sahne olacak. Sahneye ilk olarak Atatürk’ün yazdığı şiirlerden yaptığı bestelerle tanınan sanatçı Serap Yenici çıkarak Atatürk şarkıları söyleyecek. Ardından sahneye çıkacak olan ünlü sanatçı Mithat Körler’in söyleyeceği şarkılarla Büyük Zafer’in 100. yılı coşkuyla kutlanacak.

ETKİNLİKLERİN PROGRAMI ŞÖYLE:

28 Ağustos Pazar

09.00 Zafer Yürüyüşü

Bayrak Tepesi

Hareket yeri: Çaycuma Eski Belediyesi Önü

(Bayrak Tepesi’nde buğday çorbası ikramı)

29 AĞUSTOS PAZARTESİ

17.00 Belgesel karikatür Sergisi Açılışı

Metamorfoz- İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bir Başkalaşım Öyküsü (1914 – 1039)

Derleyen ve Metinleri Yazan: Kürşat Coşgun

Yer: Çaycuma Belediyesi Sergi Salonu (Zemin Kat)

20.00 Zafer Türküleri Konseri

Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu

Yer: Cumhuriyet Meydanı

30 AĞUSTOS SALI

Bando Konserleri

19.30 Büyük Zafer’in 100. Yılını Hep Birlikte Ata Barı Oynayarak Kutluyoruz

Yer: Cumhuriyet Meydanı

20.00 Fener Alayı

Başlama Yeri: Atatürk Anıtı Önü

21.00 Havai Fişek Gösterisi

Yer: Çaycuma Belediyesi Hizmet Binası

31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Zafer Konseri

Serap Yenici

Mithat Körler

Yer: Cumhuriyet Meydanı