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Çaycuma Belediyesi'nde Büyük Zafer’in 100. yılı coşkuyla kutlanacak

Çaycuma Belediyesi'nde Büyük Zafer’in 100. yılı coşkuyla kutlanacak

Çaycuma Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çaycuma Kent Konseyi ve kentteki diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Etkinlikler 29 Ağustos Pazartesi günü, ZOKEV Yönetim Kurulu Başkanı, Karikatürist Kürşat Coşgun’un derleyip metinlerini yazdığı “Metamorfoz- İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bir Başkalaşım Öyküsü (1914 – 1039)” isimli belgesel karikatür sergisinin açılışı ile devam edecek. Sergide, belirlenen yıllar arasında Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki imgesi yayımlanmış karikatürler üzerinden anlatılacak.  Saat 17.00’de Çaycuma Belediyesi Sergi Salonu’nda yapılacak açılışın akşamında Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Zafer Türküleri Konseri ile vatandaşlarla buluşacak. Konser Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak. 

 BÜYÜK ZAFER HEP BİRLİKTE OYNANAN ATA BARI İLE KUTLANACAK 

30 Ağustos Zafer Bayrımı günü ise birçok etkinliğe sahne olacak. Çaycuma Belediyesi Bandosu’nun kentin çeşitli noktalarında vereceği konserlerle başlayacak etkinlikler, 19.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Çaycumalıların hep birlikte yapacağı Ata Barı gösterileriyle devam edecek. Büyük Zafer nedeniyle düzenlenen fener alayı, aynı gün saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünden başlayacak. Çaycuma Belediyesi Hizmet Binası önünde sona erecek yürüyüşün ardından, aynı yerde havai fişek gösterisi de yapılacak.  

 SERAP YENİCİ VE MİTHAT KÖRLER ÇAYCUMALILARI COŞTURACAK 

Etkinliğin son günü Cumhuriyet Meydanı birbirinden güzel iki konsere sahne olacak. Sahneye ilk olarak Atatürk’ün yazdığı şiirlerden yaptığı bestelerle tanınan sanatçı Serap Yenici çıkarak Atatürk şarkıları söyleyecek. Ardından sahneye çıkacak olan ünlü sanatçı Mithat Körler’in söyleyeceği şarkılarla Büyük Zafer’in 100. yılı coşkuyla kutlanacak. 

 ETKİNLİKLERİN PROGRAMI ŞÖYLE: 

28 Ağustos Pazar 

09.00 Zafer Yürüyüşü 

Bayrak Tepesi 

Hareket yeri: Çaycuma Eski Belediyesi Önü 

(Bayrak Tepesi’nde buğday çorbası ikramı) 

 29 AĞUSTOS PAZARTESİ 

17.00 Belgesel karikatür Sergisi Açılışı 

Metamorfoz- İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bir Başkalaşım Öyküsü (1914 – 1039) 

Derleyen ve Metinleri Yazan: Kürşat Coşgun 

Yer: Çaycuma Belediyesi Sergi Salonu (Zemin Kat)  

20.00 Zafer Türküleri Konseri 

Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu  

Yer: Cumhuriyet Meydanı  

 30 AĞUSTOS SALI 

Bando Konserleri 

19.30 Büyük Zafer’in 100. Yılını Hep Birlikte Ata Barı Oynayarak Kutluyoruz 

Yer: Cumhuriyet Meydanı 

20.00 Fener Alayı 

Başlama Yeri: Atatürk Anıtı Önü 

21.00 Havai Fişek Gösterisi 

Yer: Çaycuma Belediyesi Hizmet Binası 

 31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 

Zafer Konseri 

Serap Yenici 

Mithat Körler 

Yer: Cumhuriyet Meydanı 

 

Etiketler Çaycuma Çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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