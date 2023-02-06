Çaycuma’da yardım seferberliği

Çaycuma’da deprem bölgesi için oluşturulan yardım toplama noktasına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ile birlikte çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Halkımız da son derece fedakâr, yardım için adeta koşturuyor.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kaymakamı Mehmet Gözle ile birlikte, ilçeden deprem bölgesine gidecek yardımlar için Şehit Kerim Keçeci Kapalı Pazaryeri’nde oluşturulan toplama noktasını ziyaret etti. Çaycuma Belediyesinden yapılan anonsun ardından kampanyaya büyük rağbet gösteren Çaycumalılar, kısa sürede, çok sayıda yardım malzemesini, toplanma noktasına ulaştırdı. Burada imza karşılığında teslim alınarak tasnif edilen malzemeler, görevlilerce tırlara yüklendi. Tırların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Koordinasyonuyla depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi.

KANTARCI: “SABAH KURTARMA EKİBİNİ ÇIKARDIK, ŞİMDİ DE BÖLGEYE GİDECEK YARDIMLARI TOPLUYORUZ”

Yardım toplama noktasındaki çalışmaları bir süre izleyip ilgililere gerekli talimatları veren Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin yardımına koşmak için erken saatlerden itibaren seferber olduk. Öncelikle çok büyük bir deprem, çok büyük bir yıkım. Şu anda ilk hedefimiz enkaz altında kalanların kurtarılması. Sabah erken saatlerde kurtarma aracımızı yola çıkardık, itfaiye teşkilatımızdan bir ekip gönderdik. Diğer taraftan da oradaki insanlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için de hazırlıklara başladık. Kaymakamlığımızla ve Valiliğimizle organize bir şekilde bu yardımları da yerine ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Halkımız da son derece fedakâr, yardım için adeta koşturuyor” dedi.

KANTARCI: “ÇOK AZ KULLANILMIŞ DA OLSA LÜTFEN İKİNCİ EL EŞYE GÖNDERMEYİN”

Sözlerine önemli bir duyuruda bulunarak devam eden Kantarcı, “Bölgeye kesinlikle ikinci el eşya gönderilmesi istenmiyor. Buradan rica ediyorum, vatandaşlarımız, ikinci el eşyaları lütfen buraya getirip yorulmasınlar, sadece yeni hiç kullanılmamış olanlar ve çok acil olarak daha çok barınma, ısınmayla ilgili ihtiyaçlar lazım. Kar yağıyor çünkü orada. İnşallah bu felaketin en az hasarla atlatılması için biz de elimizden gelen yardımları yapmaya devam edeceğiz ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

KANTARCI: “DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜYOR. EVLERİ SERAMİĞİNE DEĞİL SAĞLAMLIĞINA BAKARAK ALIN”

Konuşmasının son bölümünde kendisinin bir inşaat mühendisi olduğunu hatırlatan Kantarcı, açıklamalarını, “Yıllardan beri inşaatların kaliteli yapılması konusunda çok gayretlerimiz oldu. Görüyorsunuz bina öldürüyor, deprem öldürmüyor. O yüzden her geçen olay gibi bu da bize bir ders olsun. Lütfen bundan sonra oturduğumuz yerlerin seramiğine, tuvaletine değil, binanın sağlamlığına itibar edelim, Allah bu tür şeylerden ülkemizi, dünyayı sakınsın.” diyerek tamamladı.

GÖZE: “ŞU AN İTİBARİYLE BELLİ BAŞLI EŞYALARI ALABİLİYORUZ”

Son olarak konuşan Çaycuma Kaymakam Mehmet Göze: “Malumunuz sabaha ülkemizde çok büyük bir deprem vuku buldu. Tüm Türkiye’nin dört bir yanından olduğu gibi Çaycuma ilçemizden de destek sunmak için çalışmalara başladık. Bu amaçla kapalı pazar alanımızda, kaymakamlığımızın ekipleri belediyemizin destekleri ve diğer kurumlarımızın katılımıyla r yarım toplama noktasını organize ettik. Vatandaşlarımız yapacağı yardımları bize getiriyor. Biz de tasnif edip deprem bölgesine gönderilmek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu an itibari ile belli başlı şeyleri almaktayız. Hepimize geçmiş olsun.” dedi.