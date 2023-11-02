Çaycuma'nın çocuklarından teşekkür ziyareti

Velioğlu İlkokulu öğrencileri kurslara gidebilmek için talep ettikleri ulaşım desteğini veren Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya teşekkür ziyareti yaptı.

Velioğlu İlkokulu öğrencileri Gençlik ve Spor Merkezindeki kurslara gidebilmek için Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’dan araç yardımı istedi. Gelen talebi değerlendiren Başkan Kantarcı gerekli talimatları vererek çocukların ulaşım sorununu çözdü. İlçenin diğer okullarındaki yaşıtları gibi kurslara erişim hakkına kavuşan çocuklar Çaycuma Belediyesine gelerek, kendilerine bu imkânı sunan Başkan Kantarcı’ya teşekkür etti.

Okul Müdürü Şaban Danışman, Müdür Yardımcısı Duygu Düber ve Sınıf Öğretmeni Nilgün İlhan Akyüz ile birlikte Başkan Kantarcı’yı ziyaret eden öğrenciler okul bahçesindeki bazı eksiklerin giderilmesini de istedi. Çocukların yanında ilgili birim amirlerini arayan Başkan Kantarcı, dile getirilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdi.

Aralarında Çaycuma Çocuk Belediyesinin iki meclis üyesi de bulunan çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Kantarcı, ziyaretine gelen öğrencilere içinde kitap bulunan birer çanta armağan etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.