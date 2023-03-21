Çaycuma'nın fitness salonları kapalı gişe çalışıyor

Yüzmenin dışında fitness ve pilates salonlarıyla da hizmet veren Çaycuma Belediyesi Atatürk Spor Merkezi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yalnızca fitness salonundan günde 150’den fazla kişi yararlanıyor.

Çaycuma Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Atatürk Spor Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İçinde yarı olimpik yüzme havuzu dışında pilates, fitness salonları, spa, yürüme parkuru, tırmanma duvarı gibi farklı aktivite alanları bulunan spor merkezinin bu bölümlerinden de çok sayıda yurttaş yararlanıyor.

500 METREKAREYİ BULAN FİTNESS SALONLARI NEREDEYSE YETMİYOR

Yalnızca fitness salonunun toplam üye sayısı 1762’yi bulurken, salonları günde 150’yi aşkın kişi kullanıyor. 2 ayrı salonda oluşturulan fitness kullanım alanı toplamda 500 metrekareye ulaşırken, üst salonda, salı ve perşembe günleri belli saat aralıklarında kadın seansı uygulaması da yapılıyor. Bazı saatlerde yoğunluk nedeniyle salonlar adeta kapalı gişe çalışıyor.

EĞİTMENLER GÖZETİMİNDE PİLATES, REFORMER, ZUMBA DA YAPILIYOR

Atatürk Spor Merkezi’nin pilates salonu da vatandaşların fitness kadar ilgi gösterdiği bölümlerinden birini oluşturuyor. 81 üyesi olan salonda 26 kişi reformer (aletli pilates), 28 kişi de zumba yapıyor. Fitness salonunda 3, pilates salonundaysa 1 profesyonel antrenör hizmet veriyor.

İLGİ NEDENİYLE İKİNCİ SALONU DA YAPMAK ZORUNDA KALDIK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Çaycuma’da herkes spor yapacak diyerek çalışmalarına başladığımız Atatürk Spor Merkezi’nin bu görevini fazlasıyla yerine getirmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşlarımız yalnızca yüzme havuzumuza değil pilates ve fitness salonlarımıza da büyük ilgi gösteriyor. İlgi öylesine fazla ki, bizler, geçtiğimiz aylarda, ikinci fitness salonunu yapmak zorunda kaldık. Son model aletlerle hizmete sunduğumuz salonlarımız profesyonel öğreticilerin eşiğinde vatandaşlarımızı yalnızca spora değil, sağlıklarına da kavuşturuyor.” dedi.

KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRARAK NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜN BURADA KALMASINI DA SAĞLIYOR

Atatürk Spor Merkezi’nin kentsel yaşam kalitesine de büyük katkı sunduğunu söyleyen Kantarcı, açıklamalarını, “Karadeniz doğal gazı nedeniyle gözlerin üzerine çevirdiği bölgemizde, TPAO’nun yatırımlarıyla birlikte işgücü niteliği de yükseliyor. Bölgemizin beşeri sermayesinin gelişmesi için nitelikli işgücünü burada tutmak, yerleşmesini sağlamak büyük önem arz ediyor. Atatürk Spor Merkezi sunduğu hizmetlerle kentin yaşam kalitesini yükselterek bu alanda da işlev görüyor. Nitekim buralarda çalışan pek çok beyaz yakalı spor merkezinden yararlanıyor.” diyerek sürdürdü.

MÜKEMMEL SONUÇLAR DOĞURAN KALICI BİR ESER

Kantarcı açıklamasının son bölümünde, “İnsan gerçekten duygulanıyor. Bir yatırımı planlıyorsunuz. En iyisini yapmak için yarışmalar düzenleyip, projesini elde ediyorsunuz. Bin bir zorlukla boğuşarak hayata geçiriyor, hizmete sunuyorsunuz. Sonuçta da her yönüyle mükemmel sonuçlar doğuran kalıcı bir eser ortaya çıkıyor. Atatürk Spor Merkezi sporcu yetiştiriyor, insanına sağlık hizmeti sunuyor, herkesin spor yapmasını sağlıyor, kentsel yaşam kalitesini yükseltiyor, bölgenin insan niteliğinin artmasına katkı sunuyor. Bir belediye başkanı için bundan daha mutluluk veren bir şey olur mu?” şeklinde ifadelere de yer verdi.