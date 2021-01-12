Çevreci Sarıyer Belediyesi'ne sıfır atık belgesi

Sarıyer Belediyesi, sıfır atık projesini öncelikle belediye hizmet binası olmak üzere, kültür merkezleri ve diğer tüm ek hizmet binalarının, 44 alanında uygulamaya başladı. Belediye ana hizmet binasına 49 adet metal malzemeden üretilmiş modern görünümlü, sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış atık ayırma kumbarası yerleştirdi. İstanbul'da sayılı kurumlar arasına giren Sarıyer Belediyesi, uygun noktalara 35 adet plastik malzemeden üretilen ikili toplama ekipmanı koydu. Atık ayırma kumbaralarının üzerlerine bilgilendirici ve yönlendirici tabelalar da astı.

ÇEVRE DUYARLILIĞINDA ÖRNEK BELEDİYE

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince denetime tabi tutulan Sarıyer Belediyesi, belirli noktalara yerleştirilen kumbaralar sayesinde atıklarını cam, kağıt, organik, metal ve plastik olarak ayrıştırıyor. Bu ayrıştırma ile belediye çevre kirliğinin önüne geçmenin yanı sıra geri dönüşümle ayrıştırılan atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyor. Çevre duyarlılığı konusunda yürüttüğü başarılı çalışmalarla örnek olan Sarıyer Belediyesi, sıfır atık yönetim sistemi kurulumu için öncelikle, oluşan atıkları kaynağında ayırma ekipmanlarını temin etti. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında ilk adım olarak tüm kurum personeline Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimi de düzenleyen Sarıyer Belediyesi, personelin masa altlarında bulunan çöp kovalarını kaldırarak, koridor ve ortak alanlara atık ayırma üniteleri yerleştirip, bunların kullanımı hakkında bilgilendirmeler yaptı.

ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI TESİS EDİLDİ

Ana hizmet binamızın personel girişinin kısıtlı ve kontrollü olduğu -2 inci katına yönetmelikçe zorunlu tutulan Atık Geçici Depolama Alanı tesis edildi. Bu alanda çalışanlarımızın oluşturduğu evsel atıkların ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların ayrı konteynerlerda geçici olarak depolanması sağlandı. Buna ek olarak kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan “Tehlikeli Atıkların” geçici olarak depolanması için de özel korunaklı bir alan yapıldı. Bu alanda bitkisel atık yağlar, atık piller, floresanlı aydınlatma ekipman atıkları ve toner/kartuş atıkları geçici olarak depolandı. Böylelikle yeni kurulan sıfır atık yönetim sistemi sayesinde kurumumuzda oluşan atıkların öncelikle kaynağında ayrılması sağlanmış oldu.

İŞTE O VERİLER

Ana Hizmet Binasında toplanan atık miktarlarından bazıları ise şöyle: Karışık (kağıt, plastik, metal, cam) geri dönüştürülebilir atık miktarı (1 yıllık): 28.215 kg, Tıbbi atık miktarı: 707 kg, Atık toner-kartuş miktarı: 90 kg, Atık pil: 8 kg. Belirlenen bu veriler anlık olarak Çevre Bakanlığı'na gönderilerek denetim sürekli hale getiriliyor.

HİZMET BİNASI SIFIR ATIK KAZANIMLARI

Sıfır atık ekibinin oluşturulması, toplama altyapısının oluşturulması, atık toplama faaliyetlerinin yürütülmesi ve tesis ihtiyacı gibi zorunlulukları tamamlayan Sarıyer Belediyesi petrol, atık depolama alanı, hammadde, ağaç, enerji ve su tasarrufu gibi konularda hizmet binasına kazanımlar getirdi.