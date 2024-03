CHP Konyaaltı adayı Cem Kotan'dan coşkulu miting!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan’ın, düzenlediği coşkulu mitingde vatandaşlara ''Burada yarattığınız coşku, Antalya’yı ayağa kaldırıyor. Bu tabloyu gördükten sonra net olarak söyleyeyim; iktidar erken seçime hazır olsun'' dedi.

31 Mart yerel seçimlerine 1 haftadan az bir zaman kala çalışmalarını Konyaaltı’nın 39 mahallesinde sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Konyaaltı Kent Meydanı’nda bir miting düzenledi. 31 Mart seçimleri için Antalya merkezde ilk kez bir belediye başkan adayının düzenlediği mitinge 3 bine yakın bir katılım oldu.

Miting alanına CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP İlçe Başkanı Demet Gündüz ile CHP 22’nci Dönem Milletvekili ve CHP Konyaaltı Seçim Komitesi Başkanı Tuncay Ercenk ile birlikte gelen Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, meşalelerle ve bayraklarıyla alanı dolduran destekçileri tarafından karşılandıem Kotan’ı destekleme kararı alan bazı siyasi partilerin ve çeşitli STK’ların temsilcileri de mitinge katılanlar arasınaydı.

Kotan’ın mitingi saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

ENERJİNİZ 39 MAHALLEYE YAYILIYOR

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, 10 kişi bir araya gelemeyenlerin sürekli kendilerine dedikodu ve iftira attıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Kotan, ‘’Onlar iftira atıyor, biz ise alanları dolduruyoruz. 2,5 aydır sizlerle birlikte ilmek ilmek çalışıyoruz. Proje kitapçıklarımız, yüreğimizde yönetim anlayışımız, elimizde Mustafa Kemal Atatürk’ün anlayışıyla kapı kapı geziyoruz” dedi.

Seçim sürecinin çok güzel ilerlediğini ve en büyük enerjinin de Konyaaltı’ndan yayıldığını dile getiren Cem Kotan, ‘’Öyle bir yerdeyiz ki, bizim burada yarattığımız enerji, buradan Kemer’e, bir bakıyorsunuz Kepez’e yayılıyor. İnanın burada yarattığınız coşku, Antalya’yı ayağa kaldırıyor. Bu tabloyu gördükten sonra net olarak söyleyeyim; iktidar erken seçime hazır olsun. İnşallah büyükşehirlerin de hepsini alacağız. Böyle giderse, inanın bana erken seçim bir yıl içinde olur. AKP bence pılını pırtısını toplamaya başlasın’’ diye konuştu.

31 MART AKŞAMI SUSACAKSINIZ

Konyaaltı’nı Konyaaltı halkıyla birlikte yönetmek istediklerini ve bu sloganla yola çıktıklarını hatırlatan Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, şöyle devam etti: “Bunu söylerken laf olsun diye söylemedik. Göreve geldiğimizde ilk olarak muhtarlar meclisini yapacağız. Mahalle sorunlarını bire bir konuşacağız. Arkasından, katılımcı, demokratik bir yönetim anlayışı sergilemek için mahalle toplantıları düzenleyeceğiz. Diyeceğiz ki, mahallenizin sorunlarını siz söyleyin, bizler çözelim. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Çünkü biz Atatürk’ün yolunda ilerleyen gençleriz. Bizim yönetim anlayışımız, halkla birliktedir. Biz bunları söylerken, 10 kişi bir araya gelemeyenler pankartlarımızı yırttılar, dedikodu yaptılar, korsan afiş yapıştırdılar. Her şeyi yırtabilirsiniz ama seçimden, sandıktan yırtamayacaksınız. 31 Mart akşamı CHP’nin rekor oyunu göreceksiniz ve susacaksınız’’ dedi.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR BİZE EMANET

Projelerinin her evin içerisindeki insanlara dokunmasını istediklerini belirten Kotan, şunları söyledi: “Öyle uçuk kaçık çılgın projelerimiz yok. Dedik ki, bir evde bir çocuk varsa kreşe gitmeli. Cemaatin yurtlarına teslim olmamalı, merdivenaltı kreşlere teslim olmamalı. Konyaaltı Belediyemizin 4 kreşi var. Bu sayıyı 8’e çıkaracağız. 5 yılın sonunda buraya gelip size bunun hesabını vereceğim. Cumhuriyet’in geleceği için, çocuklarımız için bunu yapacağız.”.

Bir evde bir genç varsa, onun için yurt yapmak gerektiğini hatırlatan Kotan, “Kurs fiyatlarının ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz. Konyaaltı Belediyesi olarak etüt merkezlerimizi çoğaltacağız. O gencimizi üniversiteye hazırlamak için ilkokulda da olsa, ortaokulda da olsa elimizden geldiği kadar onun yanında olacağız. Ve yine gençlerimizin yurt problemleri var. Akdeniz Üniversitesi’ne gelen öğrenciler artık kayıtlarını sildirerek memleketlerine geri dönüyorlar” diyerek yeni yurt yapacaklarını aktardı.

Üniversiteyi bitirip iş bulamamış ve kendini geliştirmek isteyen gençler için inovasyon merkezleri açacaklarını söyleyen Cem Kotan, yeni iş fikirlerini destekleyeceklerini, Cumhuriyetçi gençlerin yurt dışına gitmelerini, beyin göçünü engelleyeceklerini belirtti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA DA TEŞEKKÜR

CHP’yi iktidar yapmak istediklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, “Bunu Türkiye ittifakı ile yapacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in dediği gibi, milli takım gol attığında ayağa kalkıp sevinen herkesin oylarına talibiz. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı. Altılı masayı oluşturan Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da teşekkür ediyorum. Kemal Bey döneminde başlayıp yeni Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile devam eden Türkiye İttifakı ile burada olan bütün dostlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yaklaşık 2,5 aydır sahada her geçen gün oyların arttığını gördüğünü açıklayan Kotan, şunları kaydetti: “Ben CHP’nin adayıyım. Biz CHP adı altında seçiliriz, hiçbir zaman CHP’nin üstünde değiliz. Her zaman söylerim; isimler hiçbir şeydir, CHP her şeydir. Cem Kotan’ı aday yapan genel başkanımızdır, genel başkan yardımcılarımızdır, parti meclis üyelerimizdir. Cem Kotan’ı aday yapan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bu görevler gelir geçer, önemli olan güzel eserler bırakmaktır. CHP bazen görev verir, bazen vermez. 2014’te partim görev verdi, meclis üyesi oldum ve bu görev 2019’da bitti. 2019’da yeniden görev istediğimde örgütüm bana ‘Cem biraz dinlen’ dedi. Ben de Muhittin başkanımızın davetiyle Büyükşehir Belediyesi’ne gittim, proje koordinatörü oldum. 5 yıl boyunca Antalya halkına hizmet ettim. 2024’te başvuru yapıp tekrar görev istedim ve partim tekrar görev verdi. 2019 yılında görev vermedi diye küsmedim. Çünkü burası CHP. Baki olan, parti üyeliğidir. Bizim için asıl olan parti üyeliğidir.”

KONYAALTI CUMHURİYETİN SESİ

Mitinge katılan vatandaşların attığı ‘’Genç Başkan Cem Kotan’’ sloganlarıyla sık sık sözlerine ara vermek zorunda kalan Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, ‘’25 yıldır Cumhuriyet’in sesi Konyaaltı oldu. Biz Konyaaltı’nı Cumhuriyet’in sesi yapmaya devam edeceğiz. Bizi motive eden sizlersiniz. Sahaya çıktığımızda sizlerin desteğinden güç alıyoruz. Seçim çalışmalarına başladığımız günden bu yana inanın günde 2,5- 3 saat uyuduk. Günde 2-3 saat uykuyla ev ev, kapı kapı dolaşan dostlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Şurada 1 haftamız kaldı. CHP’yi omuzlarında taşıyan sizlersiniz’’ dedi.

Kotan şöyle devam etti, ‘’Cem Kotan kardeşiniz bugün olduğu gibi her zaman yanınızda olacak. Beni sokakta, pazarda göreceksiniz. Hiçbir zaman makam arabasıyla makam odası arasına sıkışmayacağım. Her zaman yanınızda olacağım. Cem kardeşinizi nasıl biliyorsanız her zaman için de öyle olacak. Yok öyle makam koltukları bizi değiştirsin. CHP’nin hiçbir belediye başkanını makam koltukları değiştiremez. Hele işçi Cem Kotan’ı asla değiştiremez. Bir emekçi olarak geldim, bir emekçi olarak da bu görevi sürdüreceğim’’ dedi.

OYLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Konuşmasının sonunda sandık güvenliği ile ilgili de konuşan Kotan, oylara sahip çıkılması çağrısında bulunurken şöyle dedi: “Sizlerden tek bir ricam var. Sandıklara sahip çıkacağız. Sandıklara sadece parti yöneticilerimiz sahip çıkmayacak. Oyumuzu kullandıktan sonra sandık başından ayrılmayalım. Oylar Yüksek Seçim Kurulu’na gidene kadar sandıklardan ayrılmayalım. Ondan sonrası bize emanet. Hiç merak etmeyin. Cem Kotan kardeşiniz orada, ilçe başkanımız da orada, il başkanımız da orada, milletvekillerimiz de orada. Sizlerden ricam, sandık başından ayrılmayın. Oylarımıza sahip çıkacağız.”

GENEL SEÇİMLERİN BAŞLANGICI OLACAK

CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz de mitingde yaptığı konuşmada “Heyecanlı, inançlı ve kararlıyız. CHP, Konyaaltı’nda sadece bir parti değil, umudun ve inancın güvencesidir. Kadınların güvende olduğu, çocukların, gençlerin hayal kurabildikleri bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Konyaaltı’nda 25 yıldır devam eden Cumhuriyet Halk Partili belediye yönetimi, inşallah önümüzdeki 5 yıl da devam edecek. 1 Nisan itibariyle bayrağı sizlerin destekleriyle Cem Kotan devralacak. Sizin talep ve önerilerinizle ve kendi projeleriyle Konyaaltı’nı yönetecek. Buna hazır, çok genç ve dinamik bir başkan adayımız var” dedi.

CHP İl Başkanı Nail Kamacı ise, 22 yıldır ülkeyi yönetenleri evlerine göndermek için yerel seçimlerin genel seçime doğru giden bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi. 25 yıldır sosyal demokrat belediyecilik ile yönetilen Konyaaltı Belediyesi’nin Cem Kotan başkanlığında aynı çizgide devam edeceğini kaydeden Kamacı, “İnşallah gelecek hafta bugün bu saatlerde, hem Muhittin Böcek hem de Cem Kotan belediye başkanı olarak seçilmiş olacaklar” dedi.

“CEM ABİ HEP YANIMIZDAYDI”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Gençlik kollarında başkanlık yapmış, partinin bayrağını asmış, broşürünü dağıtmış abilerinden birinin belediye başkan adayı olduğu böyle bir mitingde bulunmanın kendisi için büyük bir kıvanç olduğunu vurgulayan Killik, Cem Kotan’ın her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Killik, “Ben CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevimden önce, Konya CHP Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Genç bir üniversite öğrencisi olarak Gezi Parkı eylemlerinde yer aldım ve bu nedenle hakkımda davalar açıldı. Kendi ilimizden pek çok insan bu davalarda yanımızda oldu ama Antalya’dan kalkıp desteğe gelen bir abimiz vardı. O abimiz Cem Kotan’dı” dedi. Killik sözlerini şöyle sürdürdü, “Kendisi, Konya’daki bir kardeşinin hukuk mücadelesinde kalkıp kilometrelerce öteye gitmiş, partinin tüm Türkiye’deki evlatlarının yanında abi olarak durmuş birisi. O yüzden, bu bayrağı onun devralacak olması benim şahsım için de çok önemli bir gurur. Kendisine başarılar diliyorum. Onun ve Muhittin başkanın 31 Mart’taki başarısını sizlere emanet ediyorum.’’