CHP Konyaaltı adayı Kotan: ''Kırsalın sorunlarını biliyoruz, çözeceğiz''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Çakırlar ve Bahtılı Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Miting havasında geçen toplantılarda konuşan Kotan, ‘’Buralarda yaşanan imar sorunlarını biliyoruz. Sizin bu konudaki beklentilerinizi de biliyoruz. Hiç kimse kendi toprağı ile rezil olmamalı ama burayı betona boğmadan bir model oluşturup ona göre şehirleşme yapılması lazım.’’ dedi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla da sık sık toplantılar yapan Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Çakırlar ve Bahtılı Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Seçim Komitesi Başkanı Tuncay Ercenk ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte her iki mahallede de coşkuyla karşılanan Kotan, mahalle sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. 2 aya yakın bir süredir genç bir ekiple seçim çalışmaları yaptıklarını aktaran Kotan, ‘’41 yaşında olan bir kardeşinizim ben. 30 yıldır Antalya’da yaşıyorum ve 20 yıldır da CHP içerisinde siyaset yapıyorum. Gençlik kolları başkanlığı yaptığım dönemden bu yana bu bölgeyi çok iyi biliyorum. 2007 yılındaki seçimde Konyaaltı beldeydi ve o dönem buradaki seçim çalışmalarını gençlik kollarındaki arkadaşlarımla birlikte yürütmüştük’’ dedi.

KONYAALTI’NI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Parti içerisinde farklı görevlerde bulunduktan sonra 2014 yılında Muratpaşa Belediye Meclis Üyeliği görevine seçildiğini hatırlatan Cem Kotan, ‘’Meclis üyeliğim süresince Adalya Vakfı Müdürlüğü, komite başkanlığı, divan katip üyeliği ve Engelsiz Cafe’nin kuruculuğunu yaptım. Daha sonra 2019-2024 yılları arasında Muhittin Böcek başkanımızın yanında Büyükşehir Belediyesi’nde proje koordinatörü olarak görev yaptım. Yani 10 yıllık bir belediye tecrübesine sahibim. Yani bu işi bilerek geliyorum. Antalya’da oluşmuş 20 yıllık bir siyasi geçmişle geliyorum. Ömrümün 30 yılı burada geçti; o yüzden Antalya’yı ve Konyaaltı’nı çok iyi biliyorum. Ben bu kentte okudum. Ben bu kentte aşık oldum. Bu kentte evlendim ve çocuk sahibi oldum. Bu kentten askere gittim. Ben bu kentte rızkımı kazandım. Meclis üyeliği yaptım, gençlik kolları başkanlığı yaptım. Karşınızda Konyaaltı’nı çok iyi bilen bir belediye başkanı adayı ve çok iyi genç bir ekip var’’ diye konuştu.

2-3 AYDA BİR YANINIZA GELECEĞİZ

Özellikle kırsal mahalleleri ilgilendiren bir başka projenin de mahalle toplantıları olacağının altını çizen Kotan, ‘’Konyaaltı’nı gerçek anlamda sizlerle yönetmek amacıyla mahalle toplantıları yapmak istiyoruz. Senede 2-3 defa belediye başkan yardımcılarım, birim müdürlerim ve meclis üyelerimizle birlikte sizleri ziyaret etmek istiyoruz. Sizlerin karşısına gelip sorunları bire bir sizden dinlemek istiyoruz. Bunu yaparken, burada nasıl bir hizmet yapacağımızı da sizlere soracağız, siz bize yol göstereceksiniz. Bu bölge ile alakalı ne varsa buraya gelip sizlerle konuşacağız. Bunu 2-3 ayda bir yapacağız. Belediyeye gelmenize bile gerek kalmayacak. Diyorlar ya belediye başkanına ulaşamadık diye. Cem’e her zaman ulaşabileceksiniz. En azından buraya geldiğimiz zaman 2-3 ayda bir beni görebileceksiniz. Belediyeye geldiğinizde beni bulabileceksiniz. Ben belediyede değilsem siz başkan yardımcılarımla, meclis üyelerimizle görüşebileceksiniz’’ dedi.

İMAR SORUNUNUZU BİLİYORUZ

Kotan sözlerine şöyle devam etti, ‘’Biz bu işleri yaparken 10 yıllık belediye tecrübemizden faydalanacağız. Bu bölgenin sorunlarını biliyoruz. Burayla alakalı, sizlerle alakalı geçmişten gelen sorunlar var. Bunların hepsi notlarımız arasında var. Burada yaşanan imar sorunlarını da biliyoruz. Sizin bu konudaki beklentilerinizi de biliyoruz. İnanın göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş sizin hakkınızı hukukunuzu korumak olacak. Hakkınız hukukunuz nerede ise, talebinizin karşılığı nerede ise onları yerine getirecek bir Cem başkan olacak yanınızda. ‘’

EN İYİ BİLDİĞİM İŞ BELEDİYECİLİK

Belediyenin her kademesinde görev yaptığını ve en iyi bildiği işin belediyecilik olduğunu vurgulayan Kotan sözlerine şu şekilde devam etti, ‘’Ben işçilikten gelen bir kardeşinizim. Atatürk’ün izinde siyaset yapmış bir kardeşinizim. Genç kadromuzla en iyi belediyecilik hizmetlerini yapacağımızdan emin olabilirsiniz ama bu hizmetler sizin desteğinizle olacak. Bize güvenin. 41 proje hazırladık. Bu 41 proje içerisinde sizleri de ilgilendiren kooperatiften tutun da hayvancılığı ve üretimi destekleyici projelerle de sizlerin yanınızda olacağız. Proje kitapçığımızda 41 projemiz var ama ben önümüzdeki 5 yılın sonunda ziyaretinize geldiğimde inşallah buralar daha güzel olacak ve inşallah proje kitapçığımızı çıkarıp baktığımızda, vaat ettiğimizin iki katı proje ürettiğimizi hep beraber göreceğiz.’’

UZAYA ÇIKIYORUZ AMA BURDA ATM YOK

Bir vatandaşın bu bölgede bankamatik ve postane olmadığını ve bu iki hizmeti talep etmesi üzerine Kotan, ‘’Bu konularda yetki belediyede olmadığı için şunun sözünü verebilirim; Konuyla ilgili Kaymakamlıkla görüşeceğim, bankalarla görüşeceğim. Ulaşamadığınız her yerle görüşeceğim. Kiminle görüşemediyseniz Cem başkan gidip görüşecek. Bu iş bizim yetki alanımızda değil deyip kenara çekilmeyeceğim’’ dedi. Bölgedeki atm ve postane ihtiyacının şimdiye kadar çözülmemiş olmasına anlam veremediğini kaydeden Kotan, ‘’Uzaya insan gönderiyoruz ama bu gölgede atm yok’’ dedi.

BÖLGEYİ BETONA BOĞMAYACAK BİR ŞEHİRLEŞME

Yıllardır gecekonduda yaşadığını ve bu sorunların artık çözülmesini istediğini söyleyen bir vatandaşa da yanıt veren Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, “Bu konuda ben sizin yanınızdayım. Ben varken burada imar olmaz demeyeceğim. Sizin barınma ihtiyacınızın karşısında durmam. Ben sizin için kiminle görüşmem gerekiyorsa görüşeceğim. Hiç kimse kendi toprağı ile rezil olmamalı ama burayı betona boğmadan bir model oluşturup ona göre şehirleşme yapılması lazım. Burada toprağın varken gidip de merkezde 35 bin liraya ev kiralamana gönlüm razı olmaz. Ben sizin bu konuda çektiklerinizi çok iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Yapamadığım yerde de karşınıza gelip, şu iş şu sebepten tıkandı haberiniz olsun diyeceğim’’