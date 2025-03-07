CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'tan AK Partili üyeye ders gibi ''ihanet'' resti

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'in konuşmalarının ardından yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Dedetaş, AKP sıralarına karşı, "İhanet eden bedelini ödeyecek, sözünüze katılıyorum. Biz de aynı fikirdeyiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Birinci Birleşimi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'in konuşmasının ardından Sinem Dedetaş'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Dedetaş, AK Partili meclis üyesine, "İhanet eden bedelini ödeyecek, sözünüze katılıyorum. Biz de aynı fikirdeyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin babasının malı değil. Bu devlet bir partiye ait değil. Bu devletin kurucusu var, bu devletin vatandaşı var. Bu devletin siyasi partileri var. Yöneten partisi var, muhalefet partileri var. Devlet, partiden büyük bir şeydir ve bir partinin malı da değildir" yanıtını verdi.

AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, şunları demişti:

"Milletin helal oylarıyla belediyelere seçilenlerin, belediyeleri Kandil'den atananlara teslim etmesini görmezden gelelim istiyorlar. Herkes makamı ne olursa olsun milletin emanetine sahip çıkacak, ihanet etmeyecek eden de bedelini ödeyecek."