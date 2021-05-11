Cumhuriyetin 100. yılına doğru: ''Bir Ankara projesi''

Ankara Büyükşehir Belediyesi, reklam tabela ve totemlerinin neden olduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve Başkent'e özgü değerlerin yeniden canlandırılması amacıyla “Bir Ankara Projesi”ni hayata geçiriyor.

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında hazırlanan projeyle; hafta sonları Atatürk Bulvarı’nın trafiğe kapatılması ve bulvara cephe binaların görsel güzelliğini ortaya çıkaracak birçok yeniliğin yapılması da planlanıyor. ‘Sokaktaki Ankara’ temasıyla gerçekleştirilecek projeyle, Başkent'e yeni bir kurumsal kimlik kazandırılması amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Başkent'e ait bir kurumsal kimlik kazandırmak için kolları sıvadı.

Ankara Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda Başkent'te uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlardan biri olan reklam tabela ve totemlerin neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak “Bir Ankara Projesi” için tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

BAŞKENT KURUMSAL KİMLİĞE SAHİP OLACAK

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında ve ‘Sokaktaki Ankara’ temasıyla hayata geçirilecek proje kapsamında Başkent'te kamusal alanlarda reklam tabelalarından kent mobilyalarına kadar birçok yenilik yapılarak, Başkent'in imajı ve değerleri çağdaş bir görünüme kavuşturulacak.

Çok yönlü bileşenlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanan projeye, “Hacettepe, Bilkent, Atılım ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Kent Konseyi, Ankara Zabıtası, Ankara Ticaret Odası, Açık Hava Endüstriyel Reklamcılar Derneği, İç Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Reklamcılar Derneği, Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Mimarlar Derneği 1927, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıkları” katkıda bulundu.

BEYİN FIRTINASI VE GÖNÜLLÜLÜK ESASLI ÇALIŞMA GRUPLARI KURULDU

Projenin tanıtım toplantısında sunum yapan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, tüm paydaşların katılımıyla oluşturduğu çalışma gruplarının 7 aydır 25 toplantı yaparak gönüllük esasına dayalı beyin fırtınası yaptığını söyledi.

Koç, Başkent'in koruma alanları ile tarihi kent merkezinde ve kent genelinde detaylı, uygulanabilir, esnafın ihtiyaçlarını ve kent estetiğini dikkate alan yeni bir “Ticari Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği”nin hazırlandığını ifade etti.

PARK, TABELA VE LEVHALARIN YAZI KARAKTERLERİ ANKARA’YA ÖZGÜ OLACAK

Proje kapsamında mahalle, cadde ve sokak tabelaları, bina kapı numaraları ile mimari tanıtım tabelaları için özgün font ulusal tasarım yarışmaları düzenleyeceklerini belirten Koç, “Bunun dışında kent mobilyaları yarışmaları yaparak, Ankara’yı anlatan fotoğraf karelerini, Ankara’ya özgü hediyeleri, Ankara’nın grafiti dünyasını, mahalle turnuvalarını, folklorunu ve türkülerini yeniden canlandıracağız” dedi.

Gerçekleştirilecek yarışmalar hakkında detaylı bilgiye ‘sokaktakiankara.ankara.bel.tr ’ ya da ‘yarismayla.ankara.bel.tr’ adreslerinden ulaşılabileceğini açıklayan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yarışmanın danışman jüri üyeleri arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 1927 Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lale Özgenel, Türk Serbest Mimarlar Derneği temsilcisi Yeşim Hatırlı, Ankara Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Hızal ve İç Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Kasım Soner’in yer aldığını söyledi.

KALE'DEN KULE'YE YEPYENİ BİR ANKARA

Sokaktaki Ankara çalışmaları kapsamında Ankara Kalesi'nden Atakule'ye kadar Hacı Bayram bölgesi, Ulus Meydanı, Çankırı Caddesi ve Atatürk Bulvarını içine alan bölgenin dışında Tunalı Hilmi ile Aşkabat Caddesi (7. Cadde) üzerinde yer alan binalarda bulunan tabelalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılarak esnaf tarafından seçilecek yeni model tabelalarla değiştirilecek.

“Projenin amacı Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında Ankara’yı çağdaş başkent kimliğine taşıyarak Ankaralılara tüm Türkiye’ye hatta tüm dünyaya tanıtmaktır” diyen Koç, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ankara, Türkiye’nin ilk yaratıcı kültür endüstrileri festivalinin de adresi olacak. Ana bulvarlarda keşmekeşe dönüşen tabela düzensizliğini esnafımızla kavgasız gürültüsüz ortadan kaldırıyoruz. Birçok bulvarda bunu tamamladık, çalışmalarımız diğer bulvarlarda devam ediyor. Başkent’te ayrıca yeşil omurga mirasına da sahip çıkıyoruz. Kale’den Kule’ye projemizle ise Çankırı Caddesi ve Atatürk Bulvarını kapsayan binaların görsel güzelliğini ortaya çıkaracağız. Bunu esnaf ve sektör temsilcileriyle el ele vererek, onlara ekonomik ve ticari zarar vermeden yapacağız. Bulvara cephe binaları Başkent’e yakışır hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

ATATÜRK BULVARI’NIN TRAFİĞE KAPATILMASI PLANLANIYOR

Kent kimliğini ortaya çıkaracak projelerle Başkentlileri buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Koç, proje içinde ayrıca Atatürk Bulvarı’nı hafta sonları trafiğe kapatarak yayalara açmayı planladıklarını vurguladı:

“Bir Ankara Projesi’nin en önemli ayaklarından biri de ‘Bulvar Zamanları Projesi’… Bu projeyle kenti doyasıya yaşamayı hedefliyoruz. Atatürk Bulvarı’nı yapılacak düzenlemeyle hafta sonları araç trafiğine kapatmayı planlıyoruz. Bulvarda çevre dostu parkletlerin (oturma grupları) bulunduğu, vatandaşların kaldırım kahvelerinde şehri doyasıya yaşayacağı bir atmosfer yaratmayı istiyoruz.”