Cumhuriyet'in Üreten Kadınları Sarıyer'de ödül aldı

Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sarıyer Belediyesi tarafından hazırlanan programda “Üreten Cumhuriyet Kadınları” ödüllerini bütün kadınlar adına aldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Genç’in, “Cumhuriyet, en çok kadını sevdi, kadın da Cumhuriyeti” cümlesi salondan alkış aldı.

“BANA ‘ABİ’ DİYE HİTAP EDİYORLAR”

2016 yılında hizmet vermeye başladığı mesleğinde hasarlı araba alım - satımı yapan Çaylan, “İşimle alakalı yapmış olduğum yazışmalarda bana genelde “abi” diye hitap ediyorlar. Amaç zoru başarmaktı ve sanırım ben bunu başardım” dedi. Çaylan evinde zaman geçir diyenlere inat geçimini Atatürk Oto Sanayi’de çalışarak kazanıyor.

“MİKROKREDİ İLE HAYATIM DEĞİŞTİ”

Oğlunu kaybettikten sonra mikrokredi ile hayata tutunan Şengül Serenler, “Bir oğlumu kaybettim ama başka çocuklarım vardı, çalışmam gerekiyordu. Sarıyer Belediyesinin mikrokredi afişini gördüm. Benim dünyam o gün değişti” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu kermesler ve mikrokredi sayesinde ayaklarımın üstünde durmayı başardım. Yaptığımız çalışmalarla Sarıyer'de en az 200 kadın arkamdan geldi. Pandemi döneminde 3 tane kermes açtı Sarıyer Belediyesi. Kalabalıklara giremediğimiz bu dönemde kermesler hem bize hem de Sarıyer halkına çok iyi geldi. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

“KADINLARIN ROLÜ ÇOK BÜYÜK”

Kadınların hem milli mücadelede hem de yeni kurulan Cumhuriyetin gelişiminde çok önemli rol oynadıklarına değinen Başkan Genç, törende yaptığı konuşmada şu başlıklara değindi: “Mustafa Kemal Atatürk, Türk toplumunu çağdaş devletler seviyesine ulaştıracak gücün devrim ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmiş kuşaklardan kaynaklandığını düşünmüş, Cumhuriyet’in ideal kadın tipini ailede, toplumda ve devlet idaresinde erkeklerle eşit koşullara sahip kadın olarak belirlemiştir. Bir ulus ilerlemek isterse özellikle kadınlara önem vermeliyiz. Çağdaş kadınlarımız bugün balıkçılık yaparak sanayide çalışarak kendi ayakları üstende duruyorlar. Bugün insanlar Sabiha Gökçen havaalanından bir yere uçuyor. Bu ne büyük mutluluk. Bugün burada seçilen sizler birer temsilcisiniz. O kadar çok başarılı kadınlarımız var ki. Yarınlarımız hep birlikte çok sağlıklı olsun.”

İŞTE ÖDÜL ALAN O İSİMLER VE MESLEKLERİ

Ödülleri alanlar ise meslekleriyle birlikte şu isimler oldu: Balıkçılık Nejla Yazıcı, Midyecilik Filiz Tampa, Çifçilik Elif Berber ve Emine Berber, Mikro kredi çalışanları Cansu Okatan ve Şengül Sevenler, Öğretmenler Bilge Özgür ve Birsen Özcan, Muhtarlar Şeyda Üst ve Nurcan Kocaer, Meclis Üyeleri Melendiz Dalyan ve Ayşe Ağma, Tamir Ustası Nuray Çaylan, Restaurant Çalışanı Ve Pasta Ustaları Nihal Yılmaz ve Munise Kavsara, Benzin İstasyonu Çalışanı Merve Akçay ve Asuman Tankut.