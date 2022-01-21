Döşemealtı'nın Ekolojik Kreşi'nde karne heyecanı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in vizyon projeleri arasında yer alan Ekolojik Kreş’te karne sevinci yaşandı.

Antalya’da ilk Türkiye’de örnek olarak gösterilen Yeşil Bayrak ödüllü Ekolojik kreş öğrencileri 15 gün sürecek Sömestir tatile nedeniyle 1’nci dönem karnelerini aldı. Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duman miniklerin karne dağıtım törenine katılarak heyecanlarına ortak oldu.

KARNE HEYECANI

Klasik kreş eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla çocuklara drama, müzik, boyama ve İngilizce eğitimlerinin verildiği Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’te ilk kez karne almanın heyecanını yaşayan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Küçüktekin ve Kreş Müdiresi Nurcan Bozkurt öğrencilere karne hediyesi de dağıttı.

ATATÜRK’ÜN İZİNDE

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, çiftlik hayatının öğretildiği mini uygulama tarla ve seralarında toprağa dokunan öğrencilerin yine mini hayvanat bahçesinde yer alan tavus kuşu, eşek, horoz, tavuk, ördek, keçi ve kuşlar sayesinde hayvan sevgisini öğrendiklerini belirterek, “Enerjisini güneşten üreten, uzman psikolog ile her an izlenen, sağlıklı beslenmeleri için diyetisyen tarafından öğünleri hazırlanan öğrencilerimiz geleceğimizdir. Atatürk’ün izinde bilinçli ve sağlıklı birey olmaları için çalışan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ve ailelerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.