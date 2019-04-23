Dünya çocuklarından Sarıyer'de muhteşem şölen

Sarıyer Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan ‘Renklerin Buluşması Ödül Töreni’ ile devam etti. 9 ülke ve 8 ilden gelen çocukların performans gösterileriyle başlayan törende sahneye çıkan gruplar rengarenk kıyafetleri ve danslarıyla görsel şölen tadında sahne şovlarına imza attı. Gecede özel jüri tarafından belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

ÖDÜLLERİNE KAVUŞTULAR

Gecede; En İyi Bireysel Dansçı Ödülü Sivas’tan Şevval Yılmaz ve Gürcistan’dan Marin’e, Uluslararası Teşvik Ödülü Azerbaycan’a, Davranış Özel Ödülü Sırbistan’a, Kostüm Özel Ödülü Manisa Soma’ya, Müzik Özel Ödülü Edirne’ye, Sunum Ödülü Ukrayna’ya, Sunum Özel Ödülü Karadağ’a, En Sempatik Grup Ödülü Macaristan ve Sivas’a, Onur Ödülü Hakkari’ye, Jüri Özel Ödülü Bosna Hersek’e verilirken üçüncülük ödülü Diyarbakır ve Kazakistan’ın, ikincilik ödülü Van ve Gürcistan’ın birincilik ödülü ise Trabzon ve Bulgaristan’ın oldu.

DÜNYANIN EN GÜZEL VARLIKLARI

Dünya çocuklarını Sarıyer'de ağırlamanın mutluluk verici olduğunu belirten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Onlar dünyanın en güzel varlıkları. Onların bir araya gelmesi çok önemli. Bu programın uluslararası olmasının sebebi tüm çocukların birbirini tanıması çünkü onlar bizim yarınlarımız, onlar ileride bizi yönetecekler ve en önemlisi ülkelerinde barışı sağlayacaklar. Onları birleştiren halk kültürüdür. Bu kültürü kendimize ışık olarak alırsak yolumuzu rahat yürürüz. Gittiğiniz yere bu ülkenin sevgisini götürün. Yarınlarınız aydınlık olsun” dedi.