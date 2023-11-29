Düşler Resim Sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı’na katılan Ressam Eda Çığırlı’nın “Düşler” adlı resim sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. 14 Ocak 2024 tarihine kadar açık olan sergide sanatçının düşlerini temsil eden birbirinden özel eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatın ve sanatçının her daim yanında olan Beylikdüzü Belediyesi bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı’na katılan ressam Eda Çığırlı’nın “Düşler” adlı resim sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Salonu’nda açıldı. Sergi açılışına Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Handan Öztürk ile çok sayıda ziyaretçi katılım sağladı. 14 Ocak 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak sergide sanatçının düşlerini temsil eden birbirinden özel eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışının ardından Galeri Bedri Rahmi B Salon’unda Eda Çığırlı ile Psikoterapist Hülya Aydar ve Klinik Psikolog Işıl Ünal’ın konuk olduğu bir söyleşi de gerçekleşti.

Çığırlı: Hepinizi bir rüyanın içine dahil etmek istedim

Serginin açılışında konuşan Ressam Eda Çığırlı, ‘Düşler’ sergisinin kendisinin ikinci kişisel sergisi olduğuna vurgu yaparak, “Bu sergide sizleri, hepinizin dahil ve ait olduğu bir rüyanın içine çekmek istedim. Umarım sizlere ulaşabilirim. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım, ilgi gösterip katılan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Handan Öztürk ise “Beylikdüzü, sanata ve sanatçıya kıymet veren, özen gösteren, sanatçıların düşleriyle, gençlerimizin hayalleriyle tasarlanan güzel bir kent. Sergiyi gezdiğim zaman çok keyif aldım. Düşleriniz bizlere ışık olsun, düşlemeye devam edin” şeklinde konuştu.