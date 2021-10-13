Edremit Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Edremit Belediyesi vatandaşa daha iyi hizmet sunmak amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Edremit Belediyesi yol çalışmalarında kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü’ne yeni araçlar kazandırdı. Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenen belediye öz kaynakları ile alınan iki silindir makinesi halkın hizmetine sunuldu. Silindir makineleri belediyenin asfalt ve yol yapım çalışmaları, yama çalışmaları, toprak sıkıştırma, patikalar ve onarımları, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde de kullanılacak. Konuyla ilgili yetkililer kentte daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunun genişletildiğini ve ihtiyaç olan her noktada yeni araçlar kazandırılmaya devam edileceğini belirtti