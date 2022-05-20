Edremit’te coşkulu 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Edremit ilçesinde fener alayı ve İrem Derici konseriyle büyük bir coşku içerisinde kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Edremit ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Gündüz düzenlenen resmi törenlerin ardından Altınoluk Mahallesi’nde alayı ve ardından ünlü sanatçı İrem Derici konseri gerçekleştirildi. Altınoluk Köy Meydanı’ndan başlayan fener alayında binlerce kişi meşaleler ve açılan 250 metrelik Türk ve bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak Altınoluk korodona kadar marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü.

Konser öncesi bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Başkan Arslan konuşmasında;

“Biz bir kişiyi çok ama çok sevdik. 19. yüzyıla 19 yıl kala dünyaya geldi. Çanakkale’nin kınalı kuzularının 19. Tümen komutanıydı. Özgürlüğümüz için, vatanımız için 19 Mayısta Samsun’daydı. Bizim için dövüştü, direndi ve 19 Eylülde gazi oldu. Biz mavi gözlü, ismi 19 harfli bir lidere sevdalandık. O sevdamızın da, o aşkımızın da adı: Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Atatürk’ün armağan ettiği bir bayram günündeyiz. Yaşadığınız tüm sıkıntıları biliyoruz. Hüzünlerinizi, kaygılarınızı, isyanınızı görüyoruz. Ve Atatürk’ün söylediği gibi söylüyoruz: Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.

Siz lütfen ama lütfen o güzel yüreğinize inanın. Aydınlık zihninize güvenin. Sizler, sıkıntı varken, yokluk varken, yoksulluk varken 38 yaşında Samsuna çıkan, 39 yaşında meclis başkanı olan, 42 yaşında cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde gençlersiniz.

Siz ümitsizliğe kapılamazsınız, paranız olmayabilir. Atatürk’ün de yoktu! Aileniz belki zengin değil. Atatürk’ün de değildi! Torpiliniz, dayınız belki hiç yok. Atatürk’ün de yoktu. Ama ben bugün bir şeyden çok eminim. Her şey değişecek. Yakında güzel günler gelecek. Motorlar maviliklere sürülecek. Çünkü yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk Gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz!

Atatürk büyük Nutkunu 19 Mayısla başlatır. Ve o Nutuk sonunda Gençliğe Hitabedeki şu muhteşem sözlerle biter. Ey Türk istikbalinin evlâdı! / İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; / Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! / Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur !

Bu arada yaşı gençlik çağlarını aşmış olanlara sesleniyorum. Atatürk’ün sizlere bir mesajı var. O mesajı okumak istiyorum. “Benim anladığım gençlik, bu inkılâbın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip, gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir. Benim nazarımda yirmi yaşında bir yobaz, ihtiyardır, yetmiş yaşında bir idealist ise, zinde bir gençtir” Yaşı ne olursa olsun, Cumhuriyete İnanmış Tüm Gençlerin De Bayramı Kutlu Olsun.

Az evvel fener alayımızı yaptık. Bu coşkuya ortak olan tüm Edremitlilere gönülden teşekkür ediyorum. Birazdan İrem Derici’yi birlikte dinleyeceğiz. Sevgili İrem Derici’ye Edremit’e hoşgeldiniz diyorum.

Bir yandan onun şarkılarına eşlik ederken, Bir yandan da ilerde daha güzel bayramlar yaşayacağınıza inanın. Bugün bayramı, şanına layık bir şekilde yaşayın. Hüznü atın. Umutsuzluğu silin. Çünkü gün gelecek, gençlik için devran dönecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına selam olsun. Yaşasın Gençliğimiz, Yaşasın Bayramımız, Yaşasın Atatürkümüz”

Konuşmaların ardından ünlü sanatçı İrem Derici sahne aldı. Eski ve yeni seslendirdiği eserleri ile katılanlara güzel bir gece yaşattı. Sahne ve performansı ile özellikle gençleri coşturdu.

Konser sonunda Başkan Arslan, izleyiciler arasından sahneye davet ettiği gençlerle birlikte İrem Derici’ye çiçek verdi. Hep birlikte söylenen 10. Yıl Marşı eşliğinde konser sona erdi.

Fener alayı ve konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı.