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Edremit'te sorunsuz bir altyapı için çalışmalar sürüyor

Edremit'te sorunsuz bir altyapı için çalışmalar sürüyor

Edremit Belediyesi’nin kent genelinde ki altyapı çalışmaları Cumhuriyet ve Cennetayağı mahallelerinde devam ediyor.

Edremit Belediyesi yaşanan sorunları tek tek ortadan kaldırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde sorun yaşanan Cumhuriyet ve Cennetayağı Mahallesi’nde yeni yağmur suyu hatları döşeniyor. Çalışmaların tamamlanması ile kış mevsiminde ve yağmurlu havalarda yaşanan sorunlar ortadan kaldırılacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremitliler hizmetin en iyisini hak ettiğini belirterek, “Kentimize en iyi hizmeti sunabilmek için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Sorunsuz bir altyapı için Fen İşleri ekiplerimiz belirlenen programa göre yeni ilave hatlar ekleniyor. Ayrıca sorun yaşanan yerlere de müdahale ediliyor” dedi.

Etiketler edremit belediyesi
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