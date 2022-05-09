Edremit'te türküler anneler için söylendi

Anneler Günü dolayısıyla Edremit Belediyesi ve Zeytinli Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde Anneler Günü konseri düzenlendi.

Edremit Belediyesi’nin desteği ile Zeytinli Kültür ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından Türk Halk Müziği sanatçısı Melda Duygulu şefliğinde Altınkum Mahallesi Deniz Düğün Salonu’nda “Anneler Günü Konseri” düzenlendi. Tüm eserlerin Anneler için seslendirildiği konsere ilgi yoğun oldu. Solo ve koronun seslendirdiği birbirinden güzel eserlere katılan yüzlerce kişi de eşlik etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın eşi Oya Arslan, tüm annelerin anneler gününü kutladı. Koro üyelerine teşekkür etti.

Koro Şefi Melda Duygulu, tüm annelerin anneler günün kutlarken destekleri nedeniyle Edremit Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konsere Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın eşi Oya Arslan, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Dokur katıldı.